ЦБ ввел дополнительное валютное послабление для банков

В дополнение к ранее принятым мерам, направленным на обеспечение устойчивости банковского сектора, Центробанк вводит временное послабление в отношении соблюдения лимитов открытых валютных позиций (ОВП). Регулятор не будет применять к банкам меры за несоблюдение лимитов ОВП в долларах и евро, говорится в сообщении на сайте ЦБ.

«Банк России воздержится от применения к банкам мер за несоблюдение лимитов ОВП в долларах США и (или) евро при условии их разнонаправленности (длинная позиция против короткой и наоборот) и наличии достаточной взаимной компенсации указанных позиций (наибольшая по абсолютному значению из двух позиций в рублевом эквиваленте не должна превышать наименьшую более чем на 10%). Банк России также воздержится от применения мер за сопутствующее несоблюдение лимита совокупной ОВП, но не более чем на 15%», — пояснили в пресс-службе ЦБ.

Регулятор указал, что данная мера позволит банкам осуществлять внутреннее хеджирование противоположных ОВП в долларах и евро, что снизит расходы на регулирование позиций в этих валютах, при этом риски для капитала будут в достаточной степени ограничены. В ЦБ предупредили, что банки не должны использовать эту возможность в спекулятивных целях.

Действие данной меры продлится по 31 декабря 2022 года.

Ранее «Эксперт» писал, что в любой момент на рынок может выйти большая порция долларов или евро — в силу того, что наступила активная фаза оплаты российского газа европейскими потребителями. Большинство из них станут оплачивать поставки по российской схеме, и в результате вся «газовая» валюта будет конвертирована в рубли. Если в ближайшее время ЦБ и Минфин РФ не возобновят смягчение мер валютного контроля, то курс доллара продолжит падать в сторону 60 в условиях временно подавленного импорта и огромных потоков экспортной выручки, считает Василий Карпунин из «БКС Экспресс».

