Центробанк понизил курсы валют на выходные дни

Банк России установил на 14-16 мая официальный курс доллара на уровне 63,7799 рубля, курс евро — на уровне 65,7939 рубля. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

По сравнению с официальным курсом, определенным на 13 мая, курс доллара понижен на 2 рубля (с 65,7916), евро — на 3 рубля (с 68,7835).

По данным Мосбиржи на 16:15 мск 13 мая, курс доллара рос на 2,73%, до 65,03 рубля, курс евро находился на уровне 67,47 рубля (+3,4%).

Регулятор также понизил учетные цены на драгметаллы: на золото ― до 3 767 руб./грамм (с 3 917,33 рублей); на серебро ― до 43,03 руб./грамм (с 46,08); на платину ― до 1 972,65 руб./грамм (с 2 062,37), на палладий ― до 3 920,69 руб./грамм (с 4 332,03).

Ранее «Эксперт» писал, что в любой момент на рынок может выйти большая порция долларов или евро — в силу того, что наступила активная фаза оплаты российского газа европейскими потребителями. Большинство из них станут оплачивать поставки по российской схеме, и в результате вся «газовая» валюта будет конвертирована в рубли. Если в ближайшее время ЦБ и Минфин РФ не возобновят смягчение мер валютного контроля, то курс доллара продолжит падать в сторону 60 в условиях временно подавленного импорта и огромных потоков экспортной выручки, считает Василий Карпунин из «БКС Экспресс».

