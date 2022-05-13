В Кремле резко отреагировали на заявления премьер-министра Польши о Русском мире

Дмитрий Песков – руководитель президентской пресс-службы в ходе брифинга для журналистов – резко отреагировал на призыв премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого «искоренить» русский мир.

По словам представителя Кремля, эти слова являются квинтэссенцией ненависти к русским, которая, как метастазы, поразила польских политиков и польское общество, передаёт РИА Новости.

«Вы знаете, это квинтэссенция той ненависти к русским, которая, наверное, как метастазы, поразила как всю польскую политику, всё польское руководство, так и, собственно, польское общество во многом, к нашему сожалению, – подчеркнул Песков. – Это возмутительное совершенно заявление, оголтелое и неприемлемое».

Ранее Моравецкий заявил, что считает русский мир «раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы». В этой связи политик призвал «искоренить эту опухоль».

