В первом сражении экономической войны поле битвы осталось за Россией

Президент России Владимир Путин 12 мая провел совещание по экономическим вопросам, в ходе которого обрисовал текущую ситуацию в нашей стране. Но в контексте недавней праздничной даты, ставшем сегодня еще актуальнее, чем прежде, он начал с победы в Великой Отечественной войне, достигнутой в том числе, за счет экономической мощи страны «которая противостояла тогда промышленному потенциалу не одной Германии, а практически всей Европы, которую фашисты поработили».

Статья по теме: Игра в поддавки и будущая драка

Глава государства отметил, что меры по обеспечению устойчивого развития экономики реализуются сейчас в непростых внешних условиях: это и сложная глобальная конъюнктура и санкции западных государств, которые провоцирует кризисную ситуацию в мировой экономике.

«Их авторы, руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан. Видим это прежде всего по резкому росту инфляции в Европе. В отдельных странах она уже вплотную приблизилась к 20 процентам годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше одиннадцати процентов», – подчеркнул Владимир Путин, отметивший, что «продолжение санкционной одержимости» неминуемо приведет к «сложнейшим труднообратимым последствиям для Европейского союза», а также для беднейших мировых государств, уже сталкивающимися с рисками голода.

Статья по теме: Новая парадигма развития

Россия, по словам президента, уверенно справляется с внешними вызовами. Голод стране явно не грозит: специалисты уже прогнозируют небывалый, даже рекордный урожай зерна – до 130 млн тонн, в числе которых 87 млн тонн – только пшеницы.

«Постепенно замедляется инфляция: за прошлый месяц её темпы сократились в несколько раз к уровню марта, недельный прирост цен уже опустился до 0,1 процента. Это уже близко к недельным темпам роста, соответствующим целевому ориентиру Банка России по инфляции», – добавил Владимир Путин.

Статья по теме: Развод понарошку

«Инфляция существенно замедлилась, и, действительно, Владимир Владимирович, как вы сказали, за последнюю неделю она в годовом пересчёте у нас снизилась до 6,4 процента, то есть вполне как до этой всей ситуации», – прокомментировал ситуацию министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступивший на совещании с докладом, по сути, аргументировавшим тезисы президента.

Годовая инфляция по итогам первой недели мая 2022 года составила 17,7%, притормозив до 0,1% в неделю, тогда как в марте и в первой половине апреля рост составлял по 2% в неделю, отметил в комментарии «Эксперту руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Он обращает внимание на то, что этому способствовал переход от волны ажиотажного спроса к экономичному потребительскому поведению.

Что нужно для экономической войны

Перечисляя признаки устойчивости российской экономики, Владимир Путин указал на рекордное положительное сальдо, на фоне которого укрепляется курс рубля.

«В текущем году он демонстрирует, наверное, лучшую динамику среди всех валют мира», – отметил президент.

Действительно, по итогам первого квартала 2022 г. положительное сальдо торгового баланса увеличилось более чем в 2 раза и достигло $58,2 млрд.

Такой оказалась в целом благоприятная реакция экономического организма на сочетание противоречивых факторов. Характерно, что так экономический организм «Как указывает Центральный Банк РФ, импорт из стран Европы сократился почти на 40%, а из Китая – более чем на 25%», – поясняет Артем Деев. Немалую роль в росте положительного сальдо сыграло и подорожание экспортируемого сырья, добавляет к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» экономического факультета РУДН Оксана Савчина.

«В течение 2022 г. ожидается сокращение импорта ввиду снижения спроса, экономических санкций и логистических проблем. Экспорт также сократится, но так как в его структуре более 60% приходится на энергоресурсы, то по мере сокращения поставок будут увеличиваться цены, и это позволит немного нивелировать финансовые потери», – отмечает Савчина.

Этот прогноз подтверждает и генеральный директор «УК Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев. «Впереди длительное экономическое и политическое противостояние с Западом. Экономическая война – это тоже война. А для ведения войны, как говорил успешный полководец эпохи Возрождения Джан Джакомо Тривульцио, требуются три вещи: во-первых, деньги, во-вторых деньги, и, в-третьих деньги», – рассуждает Лосев, – «Поскольку в крупнейших российских компаниях и государственном секторе занята значительная часть населения, то решения, принимаемые в этом году Правительством и Банком России, будут определять перспективы нашей страны на годы вперед и либо поддержат процесс реиндустриализации и трансформации российской экономики и обеспечат выход на темпы роста ВВП в диапазон 5-10% в год, либо, если окажутся недостаточно неэффективными, зафиксируют отставание от мировой экономики».

Эксперты предлагают

По итогам первых четырех месяцев года профицит консолидированного бюджета составил 2,7 трлн рублей, что также было отмечено на совещании по экономическим вопросам.

Как поясняет Оксана Савчина, основным драйвером столь мощного роста стала дополнительная нефтегазовая прибыль в сочетании с приостановленным действием бюджетного правила.

«Чем больше со стороны Запада звучало угроз об отказе от российских энергоносителей, тем больше росли цены и тем больше прибыли получали компании. Одновременно европейцы спешно увеличивали объемы закупок сырья», – добавляет Артем Деев.

Безусловно, словосочетание «профицит бюджета» звучит гораздо оптимистичнее «дефицита». Ведь «недобор» означает, что государству не хватает средств и придется влезать в долги, чтобы исполнять все свои обязательства. Но и «перебор» таит в себе определенные риски.

«Профицит бюджета – это хоть и положительный, но все же дисбаланс, поскольку профицит означает, что деньги, изъятые из экономики в виде налогов и сборов не возвращаются сразу в экономику, не работают на увеличение ВВП, а накапливаются на счетах Минфина», – поясняет генеральный директор «УК Спутник — Управление капиталом».

По его мнению, необходимо отказаться от политики жесткой бюджетной экономии и начать стимулировать экономику, увеличивая госрасходы.

«Нужно срочно запускать инвестиционные проекты и программы по импортозамещения и расширению производства на территории России, снижать налоговую нагрузку и субсидировать процентные ставки по банковским кредитам, чтобы у граждан оставались дополнительные средства и возможности, которыми они смогут распоряжаться по своему усмотрению, например, для покупки отечественных потребительских товаров и ипотечной недвижимости, а у бизнеса – средства для инвестиций и расширения деятельности», – перечисляет возможные меры поддержки развития бизнеса, экономики в целом и повышения уровня жизни Александр Лосев. Он отмечает, что, к примеру, субсидии производителям помогают увеличивать выпуск продукции, а снижение налоговой нагрузки на население увеличивает его платежеспособность, что при одновременном применении формирует необходимые условия для роста ВВП.

Использовать доходы не вовне, а внутри, на благо и для будущего России

Что касается мер поддержки бизнеса, то, по словам Максима Решетникова, бороться ему приходится и с разрывом логистических цепочек, и с перенастройкой производства. При этом нередко все упирается в деньги.

Работа здесь ведется по всем направлениям: крупные компании поддерживают через расширенную программу гарантийной поддержки кредитования предприятий со стороны ВЭБа. Что касается малого и среднего бизнеса, то для него действуют целых четыре программы. Одна из них реализуется непосредственно ЦБ: по ней уже выданы займы на 130 млрд рублей, кроме того, реструктурированы кредиты еще на 190 млрд. По инвестпрограмме кредитования, которую проводят совместно Банк России и Корпорация МСП за два месяца выдали уже 66 млрд рублей – треть от всего, что запланировали на год. Еще 50 млрд рублей раздали под «зонтичные поручительства» Корпорации.

«Очень важно, что в итоге эти программы поддерживают инвестиционные процессы в малом бизнесе. К примеру, компания из Челябинска по производству деталей малых размеров обновила и расширила парк оборудования, станки для изготовления пружин для мебели, то есть такие небольшие проекты в сфере импортозамещения, которые позволяют нам «расшивать» по цепочкам», – рассказал Максим Решетников.

Сам же Владимир Путин в числе мер поддержки отметил еще и предоставление отсрочки по страховым взносам для ряда предприятий, дающих работу в общей сложности 52 млн человек.

«Выплаты по страховым взносам для этих организаций будут перенесены, как мы и договорились, на год – начнутся с мая 2023 года. В общей сложности бизнес сможет оставить в обороте примерно 1,1 триллиона рублей. По сути, эти средства станут годовым беспроцентным кредитом от государства. Кроме того, компании производственного сектора получат право на отсрочку по страховым взносам за III квартал текущего года – это ещё около полутриллиона рублей», – сообщил президент.

По мнению экспертов, отсрочка в данной ситуации – реальная мера поддержки бизнеса, так как эти затраты составляют немалую часть ФОТ. А что будет через год, когда долги придется возвращать? По мнению Артема Деева, вариантов может быть несколько: оплата частями, а то и мораторий. Но, может быть, они и не понадобятся.

«Фискальные меры, такие как снижение налогов, отсрочки по выплатам взносов социального страхования и меры прямой поддержки целых категорий населения не только оставляют в распоряжении экономических субъектов больше средств, но и обладают мультипликативным эффектом, поскольку последующий рост экономики приводит к увеличению налоговой базы, а значит и будущих поступлений в бюджет», – поясняет Александр Лосев, полагающий, что если бизнес эффективно распорядится полученным в этом году фискальным кредитами, в следующем году он будет вполне способен все вернуть государству.

«Но практика стимулирования экономики не должна ограничиваться только этим годом. Реалии таковы, что дополнительные доходы бюджета уже не получится складывать на валютных счетах, как это было много лег и закончилось 24 февраля 2022 года, их придется использовать внутри России, на благо России и для будущего России», – резюмирует эксперт.