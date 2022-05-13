В Сочи задержан неонацист, готовивший теракт в торгово-развлекательном центре 9 мая

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили теракт в торгово-развлекательном центре в Сочи и задержали неонациста, который планировал совершить террористическую атаку 9 мая.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ, в результате проведенных мероприятий задержан гражданин РФ 1991 года рождения, который является сторонником идеологии неонацизма и массовых убийств.

Установлено, что он осуществлял подготовку вооруженного нападения на граждан 9 мая в одном из торгово-развлекательных центров города Сочи. При обыске у него дома были изъяты револьвер с боеприпасами, граната Ф-1, холодное оружие и рукописная план-схема планируемого преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о приготовлении к террористическому акту.

