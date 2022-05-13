В США признали, что антироссийские санкции не дали нужного эффекта

В США признали, что антироссийские санкции пока не даже эффекта, на который рассчитывали на Западе. В частности, от ограничений не пострадали российские морские перевозки, передаёт РИА Новости со ссылкой на американскую газету New York Post.

Так, в публикации отмечается, что согласно информации системы отслеживания перевозок Refinitiv, объёмы сырого «чёрного золота» и нефтепродуктов, отгруженных из российских портов, выросли до 25 млн метрических тонн в апреле по сравнению с 24 млн в декабре, январе, феврале и марте.

Как отметил ведущий нефтяной аналитик по Северной и Южной Америке Мэтт Смитт, экспорт российского «чёрного золота» в апреле фактически увеличился.

«Объёмы потоков российской нефти в Италию и другие страны Старого Света выросли благодаря их перенаправлению и оппортунистским закупкам. А такие страны, как Индия и Турция, которые обычно не импортируют много сорта Urals из РФ, открыли охоту за скидками и раскупили сырье», – подчеркнул он.

По словам Смитта, потери от падения объёмов сырьевого экспорта Москва сможет компенсировать растущими ценами на энергоносители. Таким образом, как подчеркнул он, по сути, ничего не изменилось. При этом аналогичная ситуация складывается также в сфере грузоперевозок.

Например, торговля России с Китаем и Японией в целом осталась стабильной, в то время как количество балкеров, направлявшихся в Южную Корею, Египет и Турцию, увеличилось.

«Эти цифры несколько контрастируют с заявлениями мировых лидеров, подчеркивающих пагубный характер санкций», – говорится в публикации New York Post.

Ранее «Эксперт» писал https://expert.ru/2022/05/6/ekonomicheskaya-voyna-sanktsii-zapada-ne-nanesli-rossii-fatalnogo-uscherba/, что на Западе разочарованы текущими итогами санкционного давления на экономику России. Там констатируют, что основные показатели экономической активности РФ сохраняются, а рецессия, если и грядет, то «не слишком большая». В то же время из-за антироссийских санкций глобальный энергетический кризис накрывает уже весь мир.