Вице-мэр Ефимов: четверть лифтов в стране в 2021 году произвел завод в Москве

Выпуск подъемников по итогам 2021 года на Щербинском лифтостроительном заводе (ЩЛЗ) в Москве достиг почти 9 тыс. единиц оборудования, что составляет четверть от общего объема производства лифтов в России. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Ежегодно на предприятии выпускают свыше 8,5 тысячи лифтов. В 2021 году было произведено почти девять тысяч подъемников. Сегодня 18% производимой на заводе продукции поставляется на московский рынок, остальное – во все регионы России и ряд зарубежных стран», – рассказал Ефимов.

С 2020 года на предприятии проводят модернизацию и автоматизацию процессов, в результате чего ежегодный объем производства может вырасти почти в два раза. Развитие производства на предприятии проходит при поддержке компании ДОМ.РФ.

«Завершить ее (модернизацию – прим. ред.) планируется к 2025 году. Результатом станет запуск новых автоматических линий, которые ежегодно будут производить до восьми тысяч лифтов. В совокупности на предприятии планируется выпускать порядка 16 тысяч лифтов в год», – пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Проводимая модернизация завода уже помогла достигнуть производительной мощности в 12 тыс. единиц оборудования в год, рассказал генеральный директор Щербинского лифтостроительного завода Антон Артемьев. Новый этап усовершенствования позволит увеличить мощность на 30%. Это также позволит сконцентрировать усилия на производстве компонентов высокого уровня. Для этого предприятие рассматривает вариант п привлечения льготных займов по программе лизинговых проектов.