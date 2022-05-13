Владимир Ефимов: в Москве бизнесу сдадут в аренду 18 помещений в пяти округах

В Москве начали принимать заявки на аренду помещений для бизнеса. Объекты расположены в пяти округах столицы, всего доступно 18 помещений, где могут расположиться предприятия общепита, медицинские центры или офисы. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сроки торгов по всем объектам приходятся на май и июнь. К аукционам могут быть допущены физлица, юрлица и индивидуальные предприниматели.

«С января по май текущего года состоялось 114 аукционов по аренде нежилых помещений, средний уровень конкуренции по ним достиг 14 участников за лот. Сегодня на торгах представлено еще 18 объектов. Больше всего – 10 – находится в Зеленограде. На западе Москвы предлагается пять помещений, два в центре, одно на севере», ̶ уточнил Ефимов.

Объект с наибольшей площадью – почти 653 кв. метра - располагается в районе Крылатское на втором этаже спортивного комплекса. Стартовая цена аренды – 4 тыс. рублей за кв. метр. На улице Крылатской предприниматели также смогут арендовать объект площадью более 300 кв. метров. Оба они предназначены для открытия кафе сроком на 11 месяцев. Заявки принимают до 26 мая.

Самые крохотные по метражу помещения находятся в районе Савелки (ЗелАО). На улице Юности в доме 8 располагаются девять объектов с максимальной площадью чуть более 50 кв. метров, в них можно открыть офисы. Сроки аренды составляют год, три и пять лет.

Наиболее привлекательными помещениями для аренды станут объекты в центре города (ЦАО) - в Мещанском районе и Замоскворечье, рассказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. Под медицинские цели там можно арендовать два помещения. Заявки принимаются до 6 июня.

Предприниматели также могут воспользоваться услугой по подбору городских помещений от ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ).

Аренда нежилых помещений пользуется высоким спросом у предпринимателей столицы – по итогам 2021 года в Москве реализовали 563 объекта, добавили в городском правительстве.