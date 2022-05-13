«Вологодское мороженое» увеличит выпуск пломбира в четыре раза

Предприятие «Вологодское мороженое», входящее в группу компаний «Айсберри», запустило новую автоматизированную линию по выпуску пломбира, которая позволит увеличить объем производства в четыре раза.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.

«Сегодня запустили новую линию по производству брикетов вологодского пломбира. Линия полностью автоматизирована. Модернизация позволит увеличить количество выпускаемых брикетов пломбира вчетверо. Предприятие "Вологодское мороженое" — один из крупнейших производителей сладостей, знаменитых не только в регионе, но и в стране. Две с половиной сотни наименований, 113 из них под знаком качества "Настоящий Вологодский продукт», — написал глава региона. Он отметил, что в условиях санкций фабрика, на которой трудятся 617 человек, поддерживает численность персонала; более того, благодаря запуску новой линии появились еще 30 рабочих мест.

Объем инвестиций в новое оборудование составил 45 млн рублей. Производство пломбира увеличится до 24 тонн в сутки, при этом расширится диапазон состава: в лакомство будут добавлять орехи и джемы; мороженое будет выпускаться двух и более цветов. Подчеркивается, что оборудование отечественного производства полностью автоматизировано.

Запуск линии стал одним из этапов модернизации предприятия, которая началась в прошлом году, пишет агентство. В общей сложности объем инвестиций в модернизацию предприятия в текущем году уже превысил 200 млн рублей.

Вологодское мороженое поставляется в регионы России, а также в страны Африки, Израиль, Грузию, Китай, Монголию, а с 2022 года еще в Азербайджан и Кению.

Ранее «Эксперт» писал о том, что в 2021 году экспорт мороженого из России увеличился в 1,5 раза по сравнению с показателем 2020-го и составил $86 млн, поставив очередной рекорд. Главными импортерами холодного лакомства из России стали США, Казахстан и Монголия.

ГК «Айсберри» входит в число ведущих производителей мороженого в России наряду с «Инмарко», ГК «РЕННА» (управляет «Фабрикой настоящего мороженого» на базе Кореновскогов МКК в Краснодарском крае и выпускает, в частности, стаканчики «Коровка из Кореновки»), «Русский холод», «Талосто» (мороженое «Ля Фам»), «Петрохолод» и «Белгородский хладокомбинат», а также ГК «АльтерВест».

В прошлом году «Айсберри» запустила в Ярославской области крупнейшую в России фабрику по выпуску мороженого мощностью до 85 тыс. тонн в год. Инвестиции в проект составили 2,2 млрд рублей.