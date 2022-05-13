«Елизавета Бам и не только» - встреча с Аней Герасимовой

Аня Герасимова (Умка) - филолог, переводчик, автор стихов и песен. В 80-е годы написала и защитила первую в стране диссертацию про обэриутов. Автор многих статей по теме. Впоследствии поставила «Елизавету Бам» и сыграла главную роль (единственный показ в ЦДХ, апрель 2016).

Беседа состоится в преддверии премьеры «Сатирикона» «Елизавета Бам» (реж. Г. Мнацаканов, первые показы 31 мая, 1 июня пройдут также на сцене ЦИМа). Режиссёр и артисты спектакля присоединятся к встрече.

Говорим про тексты Даниила Хармса, одного из самых интересных, нестандартных авторов первой половины ХХ века. Хармс был дважды арестован, во второй раз уже не вернулся, погиб в «Крестах» во время блокады Ленинграда. Позже реабилитирован. Его "взрослые" произведения при жизни не печатались, не были поняты его исследования природы языка и, вообще, мироощущения, его нестереотипная поэтика. Публичные выступления обэриутов подвергались резкой критике. «Елизавета Бам» была написана и исполнена в 1928 году на театрализованном вечере «Три левых часа», пожалуй, самом ярком в истории существования ОБЭРИУ, Хармсу тогда было 23 года. Ещё в 80-е можно было говорить о том, что у нас больше знают "детского" Хармса, но сейчас, благодаря многочисленным изданиям, уже и "взрослые" вещи хорошо известны, причем не утратили своей новаторской парадоксальности.

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