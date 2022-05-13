Евросоюз и США не дают России накормить весь мир

Владимир Путин накануне в режиме видеоконференции провёл совещание по экономическим вопросам. В своем вступительном слове Президент, в частности, затронул тему продовольственной безопасности страны. Он выразил уверенность, что в этом году Россию ждет хороший урожай зерновых, который может стать лучшим за всю историю страны.

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«В этом году ожидается хороший урожай. По оценкам специалистов, — конечно, это предварительные оценки, но всё-таки — сбор зерна может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы. Если так произойдёт, а мы будем рассчитывать именно на это, то это станет рекордом за всю историю России. Это позволит не только с запасом обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на глобальный рынок для наших партнёров, что очень важно для мировых продовольственных рынков», — отметил глава государства.

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Впрочем, в хороших перспективах России на зерновом рынке уверены и за океаном. Минсельхоз США сделал первые прогнозы зернового рынка в новом сельскохозяйственном году (июль 2022 — июнь 2023 гг.). Согласно документу, РФ может экспортировать 39 млн тонн пшеницы. Оценка для ЕС составляет 36 млн тонн. Производство пшеницы в РФ прогнозируется на уровне 80 млн тонн, переходящие запасы на 1 июля 2023 года — 11,4 млн тонн. Экспорт фуражного зерна составит 10,45 млн тонн, его производство — 41,93 млн тонн, переходящие запасы — 1,56 млн тонн, сообщает «Интерфакс».

Осенне-зимний сезон 2021-22 гг. в России выдался достаточно удачным с точки зрения сельского хозяйства, подтвердила «Эксперту» аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. На полях наблюдался хороший снежный покров при не слишком сильных морозах, что обеспечило отличное состояние озимых и достаточность влаги в почве для посева яровых культур.

В результате этого в 2022 году ожидается высокий урожай озимой пшеницы и соответственно повышаются оценки общего объема урожая, указала эксперт. Оценка в 130 млн тонн зерновых (+3% к 2021 году) была в текущем месяце озвучена Российским зерновым союзом. Урожай пшеницы по этому прогнозу ожидается 87 млн тонн (+10% к 2021 году). Это действительно высокий для РФ урожай, близким к нему был только в 2017 году, отметила Оксана Лукичева.

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Прогноз увеличения экспорта пшеницы из России обусловлен ожидаемым повышением урожая, но, как полагает Оксана Лукичева, может быть, все же скорректирован в случае роста экспортных пошлин, ужесточения регулирования или проблем с логистикой поставок.

С начала проведения специальной операции на Украине мировые цены на продовольствие и удобрения существенно выросли, констатировал в беседе с корреспондентом «Эксперта» преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Так, в марте цена на продукты питания увеличилась на 12,6%, что стало рекордом за почти 30 лет с 1990 года. Россия входит в число крупнейших поставщиков зерна в мире, на ее долю приходится 16% мирового экспорта пшеницы.

От поставок продовольствия из России и с Украины зависят почти 50 государств, которые обеспечивают с их помощью не менее 30% своих потребностей в импорте пшеницы. Обе страны обеспечивают 15% мировых поставок кукурузы и ячменя и около двух третей поставок подсолнечного масла. Россия также закрывает до четверти объёма ввоза минеральных удобрений в Европу.

Основные покупатели аграрной продукции России — страны Евросоюза, Турция и Китай, напомнил эксперт. Российское составляет до 90% поставок в страны Африки и Ближнего Востока. Это, в частности, Ливан, Египет, Йемен, Иордания и Сирия. Россия обеспечивает 100% поставок пшеницы в Бенин, 70% — в Судан, 65% — в Руанду, Танзанию, Мадагаскар, Конго, 60% — в Бурунди, Буркина-Фасо. Другие африканские страны закупают до половины объёма своего импорта зерна в России. В марте 2022 года мировые цены на базовое продовольствие выросли. Зерно подорожало на 17,1%.

Мировые цены на пшеницу в марте выросли сразу на 19,7%. Основной причиной подорожания продовольствия является пандемия коронавируса и неблагоприятные погодные условия, пояснил Валерий Корнейчук. Положение обостряется последствиями ситуации на Украине и введением 5 пакетов санкций ЕС и США против России. Незаконные односторонние санкции против России уже разорвали существовавшие ранее логистические цепочки, ограничили проведение расчетов за поставляемое продовольствие и минеральные удобрения.

Против ведущих российских банков введены запреты на проведение расчетов в долларах и евро, они отключены от системы SWIFT. Российским кораблям запрещен заход в порты стран ЕС и США. Изменить ситуацию помогли бы остановка боевых действий дипломатическим путем, полномасштабная посевная кампания, ослабление санкций, открытие портов, восстановление логистики. Но страны Европы и США вместо того, чтобы способствовать достижению урегулирования конфликта, массированно накачивают Украину оружием.

Россия готова поддержать продовольственную стабильность в мире и помочь избежать угрозы голода странам Африки и Ближнего Востока, уверен Валерий Корнейчук. Аграрии Франции, Германии и других европейских стран не в состоянии составить конкуренцию и компенсировать выпадающие украинские объемы, а России по силам. Для реализации такого сценария требуется одно условие — ослабление санкционного давления. Это позволит вернуть продукты и удобрения из РФ на мировые рынки для обеспечения продовольственной безопасности.