Евросоюз может отложить введение эмбарго на российскую нефть

Сразу несколько стран Евросоюза выступили с предложением отсрочить введение эмбарго на российскую нефть.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники. Уточняется, что инициатива связана с намерением продолжить реализацию остальной части шестого пакета антироссийских санкций в случае, если против эмбарго на нефть выступит Будапешт.

Какие именно государства ЕС выдвинули предложение об отсрочке эмбарго, не сообщается, однако, по словам собеседников агентства, идея получает все более активную поддержку, несмотря на то что ряд членов Евросоюза выражают обеспокоенность в связи с тем, что такой шаг может быть воспринят как признак слабости.

Страны ЕС рассчитывают прийти к консенсусу по этому пункту очередного пакета санкций против России к 16 мая, когда в Брюсселе должна состояться встреча глав МИД Евросоюза. Для введения шестого пакета санкций их должны единогласно поддержать все 27 членов ЕС.

Запад начал вводить санкции против России после того, как 24 февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине после того как власти Донецкой и Луганской народных республик попросили о помощи из-за регулярных обстрелов мирного населения. До этого, 21 февраля, Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

По словам президента РФ, авторы санкций против России руководствуются «близорукими, раздутыми политическими амбициями» и наносят серьезный ущерб по экономикам и народам Европы и США, провоцируя глобальный кризис. Глава гоударства заявил, что продолжение такой политики приведет к сложнейшим и труднообратимым последствиям в том числе для Евросоюза.