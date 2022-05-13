Заявка на транзит российского газа через Украину поднялась до 62 млн кубометров

Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) принял от «Газпрома» заявку на транзит газа 13 мая в объеме 60 млн кубометров.

Заявка принята только по газоизмерительной станции «Суджа», передает «Интерфакс».

«"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 61,97 млн куб. м на 13 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена», — цитирует агентство официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова.

В четверг, 12 мая, заявка на вход в ГТС Украины составляла около 50 млн кубометров, позже она увеличилась до 63,8 млн кубометров.

Сейчас на Украине действует только одна приемная точка для российского транзитного газа — ГИС «Суджа». Ее проходная мощность не превышает 77 млн кубометров в сутки. При этом 12 мая по сравнению с предыдущим днем прокачка газа через эту станцию упала разу на 30%.

На этой неделе ОГТСУ отказался принимать газ для транзита через газоизмерительную станцию «Сохрановка», ссылаясь на форс-мажор из-за того, что не может осуществлять контроль за компрессорной станцией «Новопсков». В «Газпроме» оснований для форс-мажора и препятствий для продолжения работы в штатном режиме не увидели.

Накануне в «Газпроме» сообщили, что в соответствии с указом президента РФ и постановлением правительства о контрсанкциях полностью прекращается прокачка газа по участку газопровода «Ямал-Европа» (годовая мощность 32 млрд кубов), контролируемого компанией EuRoPol GAS, 51% акций в которой принадлежит Польше. Эта компания вошла в российский проскрипционный список, так как Варшава 26 апреля ввела санкции против «Газпрома» и фактически экспроприировала его 49-процентный пакет акций EuRoPol.