«Золушка» Театра Классического Балета: интереснее, чем в первоисточнике, зрелищнее, чем в кино

Собрали 5 причин посетить уникальную постановку, которая понравится всей семье:

Голливудский блокбастер в мире балета, который увлечет ваших детей:

Легендарным танцовщикам и хореографам Наталии Касаткиной и Владимиру Василёву одним из первых удалось переломить традиционное представление о балетном спектакле. Особый упор при постановке своей «Золушки» Касаткина и Василёв делали на то, чтобы самые юные театралы, не отрываясь, следили за любимой сказкой, узнавая всё новые и новые её детали. Не зря поклонники классического танца назвали эту версию шедевра Прокофьева «голливудским блокбастером в мире балета».

Захватывающий сюжет, знакомый каждому:

«Золушка» — одна из самых известных и любимых сказок во всем мире. Волшебная история, которой уже более трех столетий, обретает живые цвета и краски в спектакле Театра классического балета. В нем каждый найдет что-то для себя. Здесь и история двух любящих сердец, отыскавших друг друга вопреки всему, и притча о бескорыстной доброте, которая всегда бывает вознаграждена, и чудеса, которые случаются, когда их очень ждешь.

Неподдельные эмоции:

К моменту, когда часы начинают бить 12, эмоциональный накал таков, что некоторые маленькие зрители с трудом удерживаются от того, чтобы не выбежать на сцену и не помешать главной героине расстаться с Принцем. Впрочем, в этом случае не было бы приключений Принца во время поисков своей возлюбленной, когда он оказывается в разных концах света — и даже на Чукотке…

К слову, к концу спектакля герои становятся по-настоящему родными и не переживать за них становится невозможно!

Свежий взгляд и новые персонажи:

Отдельного упоминания заслуживают многочисленные комические персонажи: на сценах с участием Мачехи и названных сестёр Золушки трудно удержаться от смеха, китайская принцесса здесь обладает искусством кунг-фу, а шут хочет помочь Мачехе самой втиснуть ногу в хрустальную туфельку — при помощи… топора!

Визуальные решения, которые подарят атмосферу чуда и праздника:

А филигранная работа художников по декорациям и костюмам превосходно справляется с задачей поддержать атмосферу чуда, которую задаёт музыка и мастерство артистов.

Приходите, и вы сами убедитесь, насколько увлекательным может быть классическое искусство!