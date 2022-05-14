Dow: такого не было более 40 лет

Такой взлет американских акций, как в пятницу, в другие времена могли бы признать ярчайшим событием года. Но для «ралли медвежьего рынка», пришедшего после изнурительных распродаж, эти эпитеты не очень подходят. Хотя цифры внушительны.
На максимуме индекс Nasdaq Composite прибавлял 4,27%, а закрылся ростом на 3,82%. Для него это был лучший день с 2020 года. S&P 500 прибавил 2,39%, а Dow Jones Industrial Average – 1,47%.
Это позволило индексу S&P 500 отскочить от территории «медвежьего рынка» (минус 20% от исторического максимума), до которой в ходе торгов четверга ему в какой-то момент не хватило долей процента. А Nasdaq теперь теряет не 31% от ноябрьского пика, а 27%. Однако это не помешало индексам закрыть очередную неделю в минус. И эта серия падений уже вполне может считаться выдающейся, хотя исторические рекорды ею еще не переписаны.
Для S&P 500 и Nasdaq это уже шестой подобный случай подряд: самая длинная «черная полоса» с 2012 года у первого и с 2011-го – у второго. А семь падений по итогам недели, показанные Dow, наблюдались даже не в каждый кризис – прошлый раз пришелся на 1980 год, то есть более 40 лет назад. Что называется, «старожилы не припомнят». Хотя, например, в годы сдувания «пузыря доткомов» немного более короткие серии (по 4-6 недель падений Dow) случались не раз.
В любом случае американские акции падали очень долго. И хотя фундаментальных причин для снижения хватало, накопилось немало технических, психологических и иных факторов, голосовавших за передышку.
Настроения стали очень «медвежьими», что обычно требует разрядки. Некоторые аналитики (например, в BofA) даже увидели в ситуации прошлой недели некоторые признаки «капитуляции инвесторов», начинающих спешную эвакуацию денег с рынка.
Отток средств из фондов акций идет уже пятую неделю подряд, но, по данным Refinitiv Lipper, на прошлой неделе он, действительно, ускорился. S&P 500 падал в четверг до 3858,87 пункта – это примерно на 10% ниже средней точки входа публики на рынок в 2021 году. Так что основания дергаться у инвесторов были.
Но серии по семь недель падений подряд не случайно так редки. Все то, что им способствует, одновременно ведет и к накоплению «коротких позиций» и другого топлива для «медвежьих ралли». И всегда вдруг случается неделя-другая, а то и месяц роста, прерывающие серию падений.
«Как деревья не растут до небес, так и цены не падают вечно, — говорил в пятницу CNBC главный инвестиционный стратег CFRA Сэм Стовалл. — Даже при коррекциях и приближении медвежьих рынков, как правило, случаются ‘ралли облегчения’, какое, по-видимому, и стартовало сегодня на рынках».
Для того чтобы стронуть с места процесс фиксации прибыли «медведями», оказалось достаточно замечаний в четверг президента Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли, а затем и председателя ФРС Джерома Пауэлла. Они сводились к тому, что более серьезный шаг повышения ставки, чем 50 базисных пунктов на заседании, регулятор не рассматривает. В пятницу к этому добавилось еще и плановое закрытие позиций перед выходными.
Лидерами пятничного ралли в составе S&P 500 и Nasdaq стали сильно потрепанные акции, потерявшие десятки процентов от максимумов. В таких зачастую накапливается немало «шортов». Акции Las Vegas Sands взлетели на 15%, Lucid Group – на 14%, Wynn Resorts и DocuSign — на 13%, Atlassian Corporation — на 12% и т. д. После такого подъема падение от 52-недельного максимума акций первой из них составило 61%, а остальных: 69%, 51%, 75% и 61% соответственно.
Это немало говорит о качестве роста всего рынка, хотя в составе Dow движения и не были столь стремительными. Среди «голубых фишек» лидировала Nike, прибавившая почти 4,8% — теперь она теряет лишь 37% от 52-недельного максимума. Вторыми с 4% роста были акции Salesforce (минус 46%). На таком фоне бумаги Apple, выросшие за день на 3,2% и сумевшие выглянуть с «медвежьего рынка» (минус 19,6%), выглядели образцом стабильности. На долгосрочное, а не локальное «дно», все это пока не похоже.
«Слишком многие прямо сейчас пытаются ‘поймать дно’ — это оказывается бесполезным и дорогостоящим занятием, — заявил Reuters инвестиционный стратег All Star Charts Уилли Делвич. — Это рискованная среда. Отойти в сторону, позволив волатильности исчерпать себя, имело бы куда больший смысл для инвесторов».
Ученые зафиксировали, что словосочетание financial globalization, сократившееся потом до просто «глобализации», впервые появилось в 1984 году в газете Wall Street Journal. Так что своим долгим снижением Dow Jones заглянул в экономическое прошлое человечества. А может быть, это теперь и будущее? Хотя, наверное, столь далеко идущих выводов делать не стоит.