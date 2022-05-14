Dow: такого не было более 40 лет

Такой взлет американских акций, как в пятницу, в другие времена могли бы признать ярчайшим событием года. Но для «ралли медвежьего рынка», пришедшего после изнурительных распродаж, эти эпитеты не очень подходят. Хотя цифры внушительны.

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На максимуме индекс Nasdaq Composite прибавлял 4,27%, а закрылся ростом на 3,82%. Для него это был лучший день с 2020 года. S&P 500 прибавил 2,39%, а Dow Jones Industrial Average – 1,47%.

Это позволило индексу S&P 500 отскочить от территории «медвежьего рынка» (минус 20% от исторического максимума), до которой в ходе торгов четверга ему в какой-то момент не хватило долей процента. А Nasdaq теперь теряет не 31% от ноябрьского пика, а 27%. Однако это не помешало индексам закрыть очередную неделю в минус. И эта серия падений уже вполне может считаться выдающейся, хотя исторические рекорды ею еще не переписаны.

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Для S&P 500 и Nasdaq это уже шестой подобный случай подряд: самая длинная «черная полоса» с 2012 года у первого и с 2011-го – у второго. А семь падений по итогам недели, показанные Dow, наблюдались даже не в каждый кризис – прошлый раз пришелся на 1980 год, то есть более 40 лет назад. Что называется, «старожилы не припомнят». Хотя, например, в годы сдувания «пузыря доткомов» немного более короткие серии (по 4-6 недель падений Dow) случались не раз.

В любом случае американские акции падали очень долго. И хотя фундаментальных причин для снижения хватало, накопилось немало технических, психологических и иных факторов, голосовавших за передышку.

Настроения стали очень «медвежьими», что обычно требует разрядки. Некоторые аналитики (например, в BofA) даже увидели в ситуации прошлой недели некоторые признаки «капитуляции инвесторов», начинающих спешную эвакуацию денег с рынка.

Отток средств из фондов акций идет уже пятую неделю подряд, но, по данным Refinitiv Lipper, на прошлой неделе он, действительно, ускорился. S&P 500 падал в четверг до 3858,87 пункта – это примерно на 10% ниже средней точки входа публики на рынок в 2021 году. Так что основания дергаться у инвесторов были.

Но серии по семь недель падений подряд не случайно так редки. Все то, что им способствует, одновременно ведет и к накоплению «коротких позиций» и другого топлива для «медвежьих ралли». И всегда вдруг случается неделя-другая, а то и месяц роста, прерывающие серию падений.

«Как деревья не растут до небес, так и цены не падают вечно, — говорил в пятницу CNBC главный инвестиционный стратег CFRA Сэм Стовалл. — Даже при коррекциях и приближении медвежьих рынков, как правило, случаются ‘ралли облегчения’, какое, по-видимому, и стартовало сегодня на рынках».

Для того чтобы стронуть с места процесс фиксации прибыли «медведями», оказалось достаточно замечаний в четверг президента Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли, а затем и председателя ФРС Джерома Пауэлла. Они сводились к тому, что более серьезный шаг повышения ставки, чем 50 базисных пунктов на заседании, регулятор не рассматривает. В пятницу к этому добавилось еще и плановое закрытие позиций перед выходными.

Лидерами пятничного ралли в составе S&P 500 и Nasdaq стали сильно потрепанные акции, потерявшие десятки процентов от максимумов. В таких зачастую накапливается немало «шортов». Акции Las Vegas Sands взлетели на 15%, Lucid Group – на 14%, Wynn Resorts и DocuSign — на 13%, Atlassian Corporation — на 12% и т. д. После такого подъема падение от 52-недельного максимума акций первой из них составило 61%, а остальных: 69%, 51%, 75% и 61% соответственно.

Это немало говорит о качестве роста всего рынка, хотя в составе Dow движения и не были столь стремительными. Среди «голубых фишек» лидировала Nike, прибавившая почти 4,8% — теперь она теряет лишь 37% от 52-недельного максимума. Вторыми с 4% роста были акции Salesforce (минус 46%). На таком фоне бумаги Apple, выросшие за день на 3,2% и сумевшие выглянуть с «медвежьего рынка» (минус 19,6%), выглядели образцом стабильности. На долгосрочное, а не локальное «дно», все это пока не похоже.

«Слишком многие прямо сейчас пытаются ‘поймать дно’ — это оказывается бесполезным и дорогостоящим занятием, — заявил Reuters инвестиционный стратег All Star Charts Уилли Делвич. — Это рискованная среда. Отойти в сторону, позволив волатильности исчерпать себя, имело бы куда больший смысл для инвесторов».

Ученые зафиксировали, что словосочетание financial globalization, сократившееся потом до просто «глобализации», впервые появилось в 1984 году в газете Wall Street Journal. Так что своим долгим снижением Dow Jones заглянул в экономическое прошлое человечества. А может быть, это теперь и будущее? Хотя, наверное, столь далеко идущих выводов делать не стоит.