Гипертоникам назвали лучшую позу для сна

Пациентам, страдающим высоким артериальным давлением, врачи советуют регулярно принимать назначенное лекарство, скорректировать образ жизни и режим питания, а также обратить внимание на качество сна и позу засыпания. Эта рутинная привычка может влиять на кровообращение, пишет The Mirror.

«Сон на левом боку считается лучшим положением для сна при гипертонии, потому что это снижает кровяное давление на кровеносные сосуды, которые возвращают кровь к сердцу», — говорится в публикации со ссылкой на данные Medicover Hospitals.

Сон на боку с прямой спиной уменьшает и риск апноэ — расстройства, которое связано с периодическими остановками дыхания. Внезапное падение уровня кислорода в крови во время сонного апноэ повышает давление и нагружает сердечно-сосудистую систему.

Нарушить сон может и боль в спине, поэтому нужно избегать любых поз для сна, которые создают нагрузку на эту область. Гипертоникам также советуют избегать спать на спине из-за храпа, который чаще всего возникает в этой позе, и провоцирует проблемы с сердцем.

Кроме того, страдающим артериальной гипертонией врачи советуют не есть перед сном соленого, сладкого и острого, красного мяса, сыров и колбас, не пить спиртных и сладких напитков.

Ранее «Эксперт» писал, что риск инсульта и других серьезных сбоев в сердечно-сосудистой системе достигает максимума в первые 4-6 часов после пробуждения. Артериальное давление повышается и понижается в течение суток, так, во время сна оно падает на 10-30%, а при пробуждении начинает расти. Неконтролируемая утренняя гипертония может указывать, прежде всего, на проблему с типом или дозировкой принимаемых от давления лекарственных средств.