Инвесторы в бумаги США капитулировали

За 5—11 мая, согласно данным Refinitiv Lipper, приведенным в пятницу Reuters, зафиксирован отток из глобальных фондов (облигаций, акций, смешанных, денежного рынка, золота и драгметаллов) в объеме $27,03 млрд. На фоне постепенно разрастающегося кризиса и опасений мировой рецессии инвесторы отказываются уже практически от всех видов вложений. И текущие события, такие как падение американских акций и подъем ставки ФРС, их в этих намерениях только укрепляют.

Наибольшие потери показали фонды, инвестирующие в облигации ($13,23 млрд). Инвесторы покидают их уже шестую неделю, и главная роль здесь принадлежит американским бондам: из них ушло $10,42 млрд. В США процесс начался гораздо раньше, чем в мире в целом — это уже 18 неделя оттока подряд.

Но резче всего ухудшилась ситуация с глобальными фондами акций — за пятую неделю оттока из них ушло $10,53 млрд против $1,65 млрд при прошлом замере. Виновниками тоже стали США (чистые продажи $8,46 млрд), но заметен был и ЕС ($4,33 млрд), тогда как азиатских акций было куплено на $2,23 млрд. При этом из акций развивающихся рынков ушло $2,49 млрд.

Из фондов акций США с 7 апреля ушло уже почти $52 млрд. На фоне ускорившегося в начале апреля падения американских акций это не выглядит необъяснимым. На этой неделе падение Nasdaq от исторического максимума превышало 31%, а снижение S&P 500 достигало почти 20%.

В идущем сейчас масштабном процессе отказа инвесторов от вложений сразу и в акции, и в облигации, и в кэш и золото можно усмотреть признаки капитуляции. Когда счета давно в минусе, а потери все растут, публика, естественно, чувствует себя некомфортно. И в какой-то момент она начинает избавляться от активов, не глядя — просто чтобы облегчить боль. В такой ситуации распродаются еще недавно модные вещи, и тогда падают не только криптовалюты или акции-мемы, но и такие тяжеловесы, как Apple.

«Определение истинной капитуляции — “инвесторы продают то, что им нравится”», — цитировало в пятницу Bloomberg стратега Bank of America Майкла Хартнетта. Он говорил, в частности, об акциях Apple, для которых на этой неделе наступил «медвежий рынок» (падение на 20% от максимума). Крах криптовалют и спекулятивных технологических акций, по его словам, теперь открыто конкурирует со взрывом «пузыря доткомов» и глобальным финансовым кризисом 2008 года.

Тем не менее, если это и вправду была капитуляция, то, значит, настроения были экстремально «медвежьими», а после такого следует ожидать заметного отскока и образования локального «дна». В пятницу американские индексы и в самом деле показали внушительный рост. Вечером Nasdaq прибавлял 3,5%, а S&P 500 — более 2%. Но это не может отменить главного долгосрочного движения, обусловленного фундаментально — а оно идет вниз.

Аналитики BofA также ждали отскока в краткосрочной перспективе, но видят возможности для дальнейшего падения акций. «Страх и отвращение предполагают, что акции склонны к неизбежному “ралли медвежьего рынка”, но мы не думаем, что конечные минимумы уже были достигнуты», — отметил Майкл Хартнетт.

