Коронавирус дошел до Северной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын на заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи назвал вспышку коронавируса в стране великим потрясением. Общее число заболевших «неизвестной лихорадкой» в КНДР составило 524 тысяч человек, количество умерших достигло 27, передает ТАСС.

«Распространение зловредной инфекции можно назвать крупным потрясением со времен основания республики. Преодолеть этот кризис возможно в том случае, если усилить противоэпидемическую борьбу и поддерживать строгие карантинные меры», — заявил Ким Чен Ын на заседании Политбюро, где обсуждались меры по борьбе с коронавирусом.

По его словам, распространение инфекции происходит среди организаций и изолированных регионов, а не бесконтрольно между регионами. Он предложил изучить опыт и результаты противоэпидемических мер передовых стран, а также «богатый опыт и результаты деятельности партии Китая и его народа».

Накануне, 13 мая, в Северной Корее выявили 174 тыс. человек с признаками «неизвестной лихорадки», общее число таких пациентов с конца апреля составило более 524 тысяч. Всего умерло 27 человек, по крайней мере у одного из них был обнаружен «омикрон».

Ранее «Эксперт» писал, что 11 мая количество новых случаев заражения COVID-19 в России составило 4102, став минимальным с конца апреля 2020 года. Рост числа госпитализаций наблюдается в 42 регионах, сокращение — в 32-х. В общей сложности в России за все время пандемии зарегистрировано 18 241 329 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 377 248 человек скончались, 17 619 414 выздоровели.

