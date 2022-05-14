Кремль раскрыл подробности разговора Путина с президентом Финляндии

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Финляндии Саули Ниинистё. Как сообщили в пресс-службе Кремля, стороны откровенно обменялись мнениями по поводу намерения скандинавской страны подать заявку на вступление в НАТО. Путин назвал это решение ошибочным, поскольку «никаких угроз безопасности Финляндии не существует».

«Владимир Путин подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что лидеры обсудили также ситуацию на Украине. При этом президент РФ констатировал, что переговорный процесс между российскими и украинскими представителями «фактически приостановлен Киевом», власти Украины не проявляют заинтересованность в «серьезном и конструктивном диалоге».

Ранее «Эксперт» писал, что НАТО поддерживает Украину, но не собирается становиться стороной конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он призвал сделать все возможное, чтобы конфликт не распространился на другие страны.

