Критерии и особенности выбора клининговой компании

Как правильно выбрать клининговое агентство? Какими критериями руководствоваться при поиске?

Виды клининговых компаний

По спектру оказываемых услуг все клининговые компании можно разделить на три вида:

Компании со стандартным перечнем услуг. Как правило, такие компании работают с каким-то определенным типом заказчиков, например, только с банками или только с физическими лицами. Такие исполнители имеют узкую специализацию. Компании с широким перечнем услуг. Как правило, большинство таких агентств самостоятельно выполняют какой-то отдельный вид клининга, например, занимаются чисткой ковров, а все остальные задания передают другим компаниям и выступают в роли посредника. Компании с полным перечнем услуг. Эта организация готова предложить своим клиентам огромный спектр услуг, занимается как отдельными этапами уборки, так и клинингом «под ключ». При выборе специалистов по уборке стоит отдавать предпочтение именно таким компаниям, так как заказать уборку «под ключ» всегда выгоднее в одной организации, чем в нескольких. На сайте https://kliningovaya-kompanya-chistiy-lis.ru можно посмотреть прайс и вызвать оценщика на объект для изучения объема работ и расчета точной стоимости уборки.

Как выбрать компанию

При выборе клинеров стоит заранее изучить историю и репутацию компании. Отдавать предпочтение стоит тому агентству, которое имеет многолетний стаж и отлично зарекомендовало себя на данном рынке. Особенно важно ответственно подойти к выбору в том случае, если речь идет о полномасштабных работах.

Стоимость клининговых услуг складывается в том числе и из затрат на приобретение материалов, оборудования, чистящих средств, оплату труда сотрудников, поэтому слишком низкие цены должны насторожить клиента.

Ответственные клинеры гарантируют высокое качество и оперативные сроки выполнения работы, поэтому стоит изучить, есть ли эти пункты в договоре. Средняя площадь на одного клинера – сто квадратных метров, поэтому если клининговое агентство пытается сэкономить на своих сотрудниках и присылает для работы меньше клинеров, чем того требуют стандарты, то это также должно насторожить закачзика.

У клинингового агентства обязательно должен иметься логотип, а на ее сайте найдутся рекомендации.