Критерии и особенности выбора клининговой компании

14 мая 2022, 15:16

Клининг в нашей стране начал активно развиваться чуть более десяти лет назад. Несмотря на этот солидный временной промежуток для многих пользователей услуги клининговых компаний до сих пор остаются не совсем понятными.

Как правильно выбрать клининговое агентство? Какими критериями руководствоваться при поиске?

Виды клининговых компаний

По спектру оказываемых услуг все клининговые компании можно разделить на три вида:

  1. Компании со стандартным перечнем услуг. Как правило, такие компании работают с каким-то определенным типом заказчиков, например, только с банками или только с физическими лицами. Такие исполнители имеют узкую специализацию.
  2. Компании с широким перечнем услуг. Как правило, большинство таких агентств самостоятельно выполняют какой-то отдельный вид клининга, например, занимаются чисткой ковров, а все остальные задания передают другим компаниям и выступают в роли посредника.
  3. Компании с полным перечнем услуг. Эта организация готова предложить своим клиентам огромный спектр услуг, занимается как отдельными этапами уборки, так и клинингом «под ключ». При выборе специалистов по уборке стоит отдавать предпочтение именно таким компаниям, так как заказать уборку «под ключ» всегда выгоднее в одной организации, чем в нескольких. На сайте https://kliningovaya-kompanya-chistiy-lis.ru можно посмотреть прайс и вызвать оценщика на объект для изучения объема работ и расчета точной стоимости уборки.

Как выбрать компанию

При выборе клинеров стоит заранее изучить историю и репутацию компании. Отдавать предпочтение стоит тому агентству, которое имеет многолетний стаж и отлично зарекомендовало себя на данном рынке. Особенно важно ответственно подойти к выбору в том случае, если речь идет о полномасштабных работах.

Стоимость клининговых услуг складывается в том числе и из затрат на приобретение материалов, оборудования, чистящих средств, оплату труда сотрудников, поэтому слишком низкие цены должны насторожить клиента.

Ответственные клинеры гарантируют высокое качество и оперативные сроки выполнения работы, поэтому стоит изучить, есть ли эти пункты в договоре. Средняя площадь на одного клинера – сто квадратных метров, поэтому если клининговое агентство пытается сэкономить на своих сотрудниках и присылает для работы меньше клинеров, чем того требуют стандарты, то это также должно насторожить закачзика.

У клинингового агентства обязательно должен иметься логотип, а на ее сайте найдутся рекомендации. 