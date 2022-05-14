Минобороны подвело итоги спецоперации за прошедшие сутки

За прошедшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России были поражены пять пунктов управления и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Спорное и Берестовое ДНР, уничтожены до 100 националистов, выведены из строя 23 единицы военной техники, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Кроме того, по его словам, в Харьковской области российским военнослужащим удалось перехватить три реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

«Оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение 43 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи поражены 18 пунктов управления, 543 района сосредоточения живой силы и военной техники, склад боеприпасов в районе населенного пункта Любомировка Херсонской области, а также 23 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях в районах Верхнекаменское, Красный Лиман, Дробышево, Яровая, Коробочкино, Гусаровка», — сообщил Конашенков.

По его словам, российские средства ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников в населенных пунктах Харьковской области, ДНР и ЛНР.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов, 858 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3051 танк и другие боевые бронированные машины, 372 установки реактивных систем залпового огня, 1507 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2898 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил представитель Минобороны.

Ранее «Эксперт» писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил главное условие выхода украинских боевиков с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. По словам представителя Кремля, это станет возможным, если боевики сложат оружие. При этом он пообещал, что к сдавшимся в плен будут относиться соответствующим образом, а всем раненым окажут необходимую медицинскую помощь.

