На Шри-Ланке воцарился хаос

Республика Шри-Ланка оказалась в самом серьезном экономическом кризисе со времен обретения независимости. Почти десятилетие власть здесь в руках семьи Раджапакса. Махиндра Раджапакса был премьером, а его брат Готабай Раджапакса – президент. Оба были героями гражданской войны (по крайней мере для сингальского населения, то есть 70% жителей острова), однако оказались никудышными управленцами. Так, после прихода к власти в 2019 году президент Готабай Раджапакса резко сократил налоги, в результате чего наполняемость бюджета по этой статье снизилась на 30%. Народу понравилось, но страна лишилась финансовых поступлений.

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Другой популистский шаг – оказавшиеся неподъемными для бюджета субсидии на продовольствие и топливо. Сильно выросла инфляция. Запрет, ради сохранения валютных резервов, импорта химических удобрений, получивший в свое оправдание название “стопроцентно органической политики” привела к резкому и весьма несвоевременному сокращению сельскохозяйственного производства.

Возможно, власти надеялись, что справиться с ситуацией помогут туристические доходы – однако из-за пандемии туристов не было. К тому же, исчез еще один источник поступления валюты в страну – сократились переводы от работающих за пределами страны ланкийцев. И вот сейчас ситуацию добили резкий рост цен на продовольствие, а также на топливо (стоимость бензина с января выросла чуть ли не на 75%).

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В итоге к апрелю в стране банально закончились деньги на импорт. В этом году Шри-Ланка страна должна выплатить долгов на 7 миллиардов долларов США (а совокупный долг составлял более 50 миллиардов), однако по состоянию на март золотовалютные резервы страны составляли 1,6 миллиарда. Ввоз товаров – даже первой необходимости – резко сократился и это вызвало всплеск недовольства населения.

В середине прошлого месяца власти объявили дефолт и прекратили выплачивать долги, однако протесты продолжались. Недовольные горожане громили все подряд, отлавливая на улице богачей и сторонников действующей власти. Активно начали муссироваться слухи о том, что на остров будут введены индийские миротворческие войска (как они вводились, например, в конце 80-х годов, во время гражданской войны). Однако ланкийские военные заявили, что в этом необходимости нет.

«У наших вооруженных сил достаточно опыта, и мы способны обеспечить собственную безопасность и оборону страны, поэтому мы не хотим, чтобы сюда прибыли какие-либо иностранные силы для восстановления правопорядка», – заявил командующий сухопутными войсками страны генерал Шавендра Силва. Власти даже дали военным полномочия стрелять на поражение по бунтовщикам. При этом генералы стремятся успокоить ситуацию и словесно. «Мы призываем к максимальной поддержке героизма наших военнослужащих в их усилиях по нормализации обстановки и установлению мира в стране, – заявляет Шавендра Силва, призывав всех оставаться дома «и ни под какими предлогами не выходить группами на дороги».

Ко второй декаде мая показалось, что ситуация начала улучшаться. 9 мая один из братьев Раджапакса - Махинда Раджапакса, премьер-министр – подал в отставку. Новым главой правительства стал лидер Объединенной национальной партии Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе. Сейчас он, скорее всего, попытается создать некое «правительство национального единства» - то есть объединить все значимые силы страны во власти, сделав их тем самым заинтересованными в прекращении массовых беспорядков.

Вероятно, в этом случае ему удастся на какое-то время сбавить накал протестов. Глава миссии МВФ Масахиро Нодзаки уже заявил о том, что «Фонд готов начать полномасштабные политические переговоры после формирования правительства». Однако очевидно, что эти переговоры могут занять месяцы. Тем временем, ухудшается глобальная экономическая ситуация (некоторые эксперты считают, что пик кризиса придется на осень).

Местные политики расклад понимают, а значит – и это во-вторых, – далеко не все из них захотят брать на себя ответственность за грядущие проблемы. С чисто политической точки зрения сейчас выгоднее оставаться в оппозиции и набирать популистские очки за счет критики власти. Собственно, представители главной оппозиционной партии уже заявили, что не станут частью правительства до тех пор, пока члены клана Раджапакса (то есть действующий президент) остаются у власти.

Конечно, есть надежда на то, что Шри Ланке помогут региональные лидеры – Индия и Китай. Нью-Дели уже передали 1 миллиард долларов на помощь острову, китайцы тоже помогли новыми кредитами и реструктуризацией старых. Помощь, конечно, важная и нужная, хотя бы для импорта. По некоторым данным, к началу мая резервы сократились до 50 миллионов долларов. Однако отнюдь не эти две страны являются основными кредиторами острова: на долю Китая приходится 10% долга, Индии – 2%. Если брать остальных кредиторов, то 9% у Всемирного банка, 10% у Японии, 13% у Азиатского банка развития, а почти половину долга держат частные инвесторы. Они вряд ли пойдут на реструктуризацию.