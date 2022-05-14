Особенности лечения алкогольной зависимости у женщин

Деградация и множественные поражения внутренних органов происходят спустя 2-5 лет, поскольку ферменты печени хуже расщепляют метанол, кровоток в доп-органах замедлен. Защитная функция гематоэнцефалического барьера у них ниже. Чтобы избежать печальных последствий больной или ее родным надо обратиться в реабилитационный центр лечения алкоголизма как можно раньше.

Врачи различают следующие стадии женской алкогольной зависимости:

Для первой характерно увеличение количества выпитого, регулярность употребления. Пропадает рвотный рефлекс. На следующий день больная испытывает похмелье. У нее возникают нарушения памяти. Длительное воздержание от спиртосодержащих напитков вызывает раздражение.

На второй стадии толерантность к алкоголю достигает плато. У страждущей проявляется абстинентный синдром. На фоне злоупотребления наблюдается девиантное поведение. Запои чередуются с металкогольными психозами. Появляется характерное изменение внешности. У женщины отмечается снижение когнитивных способностей, моральных норм, меняются жизненные приоритеты. Развиваются сопутствующие заболевания. Теперь терапия требует обязательного обращения в реабилитационный центр лечения алкоголизма.

Для третьей стадии характерно наступление опьянения после минимальной дозы алкоголя. Дальнейшее употребление не приводит к изменению этого состояния. Контроль поведения отсутствует. Отмечаются грубые поражения ЖКТ и печени, деградация.

Если пьющий мужчина может рассчитывать на сочувствие и помощь окружающих, то злоупотребляющая женщина подвергается осуждению. Опасаясь социальной изоляции она часто выпивает в одиночестве до последнего стараясь скрыть наличие проблемы. Есть ряд признаков, по которым стоит заподозрить заболевание вовремя принять меры:

Смена образа жизни;

Ухудшение внешнего вида;

Проблемы с памятью, вниманием, концентрацией;

Резкие перепады настроения;

Невозможность остановиться во время приема спиртосодержащей продукции;

Постоянное наличие дома алкогольных напитков или пустых бутылок;

Отрицание зависимости;

Апатия, замкнутость, потеря интереса к своим близким;

Изменение круга общения;

Возникновение необъяснимых финансовых проблем.

По данным Госкомстата соотношение женской и мужской алкозависимости составляет 1:4. Это высокий процентный показатель, который ежегодно увеличивается. Не стоит думать, что пьющая женщина не хочет избавиться от зависимости из-за отсутствия силы воли. В большинстве случаев она физически не в состоянии это сделать без помощи извне. В этом случае *реабилитационный центр лечения алкоголизма* становится первым шагом к избавлению.

Еще одним мифом является убеждение, что женская алкозависимость не лечится. Терапия у представительниц слабого пола имеет свои особенности. Но при желании пациентки после прохождения одного или нескольких курсов можно добиться стойкой ремиссии. Не стоит также бояться ненужной огласки. Все наркологические клиники обязаны соблюдать анонимность. А в реабилитационном центре лечения алкоголизма Ново Тера есть возможность оформить больничный лист. Программа пребывания выбирается в зависимости от пожеланий клиента: эконом, стандарт или премиум. Врачи высшей категории проконсультируют, составят индивидуальную программу восстановления и помогут вернуться к трезвой жизни.