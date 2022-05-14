Путин поприветствовал нового президента ОАЭ

Президент России Владимир Путин поздравил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с избранием на пост президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Он пожелал ему успехов, крепкого здоровья и благополучия. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Ваше Высочество, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю Вашего избрания на пост Президента Объединенных Арабских Эмиратов. Уверен, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию дружественных российско-эмиратских отношений, взаимовыгодного сотрудничества на всех направлениях», — говорится в телеграмме.

13 мая стало известно, что президент ОАЭ Халифа бен Заида Аль Нахайян умер в возрасте 73 лет после продолжительной болезни. В стране был объявлен 40-дневный национальный траур. В телеграммах с соболезнованиями, которые глава РФ направил ряду официальных лиц ОАЭ, отмечено, что «шейх Халифа многое сделал для укрепления дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между странами».



