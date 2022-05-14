Рогозин сравнил Маска с фон Брауном

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поспорил с главой SpaceX Илоном Маском о том, что входит в понятие «нацизм», подчеркнув, что тот вообще не имеет права рассуждать на эту тему. В интервью телеканалу «Россия 24» Рогозин также заявил, что по поводу планируемых ранее перекрестных полетов на МКС говорить пока преждевременно.

«Маск не смог удержаться в нейтральной позиции. Он такой же, как фон Браун. Говорят, что он немецкого происхождения. Оба работают в Америке, оба по космосу и оба по военным программам. Поэтому господин Маск вообще не имеет морального права рассуждать о теме нацизма и упрекать кого-то, что кто-то хуже знает это определение. Я сын фронтовика, моя семья потеряла много родных и близких на той войне, а Маск, который снабжает радиостанциями и абонентским оборудованием нацистов, говорит, что я не правильно понимаю слово "нацизм". Не нужен нам этот Маск», — заявил Рогозин на просьбу журналиста прокомментировать заявление Маска, что глава Роскосмоса якобы не понимает такого понятия, как нацизм.

Вернер фон Браун — германский, а с 1955 года — американский конструктор ракетно-космической техники, создатель первых баллистических ракет. В США считается отцом американской космической программы.

По поводу перекрестных полетов на Международную космическую станцию (МКС), которые обсуждались в прошлом году, Рогозин заявил, что говорить о них пока преждевременно, поскольку ситуация в последние месяцы кардинально поменялась. При этом он подчеркнул, что этот вопрос имеет не только политический, но и технический подтекст. Он припомнил отказ канализационной системы, произошедший на корабле компании SpaceX, а корабль компании Boeing глава Роскосмоса назвал «вообще аварийным», подчеркнув, что на нем российские космонавты точно никуда не полетят.

Кроме того, Рогозин сообщил, что к осени госкорпорация планирует выйти на одновитковую схему полета. Если эту схему удастся отработать, то путь до МКС займет менее трех часов, а корабль «Союз МС» получит «колоссальные дополнительные преимущества» перед пилотируемыми кораблями США.

Ранее «Эксперт» писал, что Илон Маск намекнул о своей «смерти при загадочных обстоятельствах» после того, как Дмитрий Рогозин обвинил его в «причастности к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи».

