Туры на это лето подорожали в полтора раза

Цены на туры за границу и по России в предстоящем летнем сезоне выросли в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Так, средний чек в Турцию увеличился со 104 до 157 тыс. рублей, а по России — с 51 до 72 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-сервиса Travelata.ru.

«Цены на туры заметно выросли. Если в прошлом году средний чек поездки на турецкий курорт был чуть более 100 тысяч рублей, то в этом сезоне — более 157 тысяч. Это касается практически всех направлений — средний чек увеличился в 1,5 раза. Основная причина — рост стоимости авиабилетов», — рассказал директор по маркетингу сервиса Олег Козырев.

В этом году по числу бронирований летних туров лидируют российские курорты. Отдохнуть внутри страны планируют чуть более половины путешественников (51%), на втором месте — Турция, туда собираются поехать 33% российских туристов, на третьем месте по востребованности — туры в Абхазию, их выбрали 7% путешественников, а средний чек туда составил 79,6 тыс. рублей. На четвертом месте — Египет (4% туристов со средним чеком 138 тыс. рублей), на пятом — Объединенные Арабские Эмираты (2% россиян со средним чеком 150 тыс. рублей). В прошлом году в пятерку лидеров входили Турция, Россия, Кипр, Египет и Абхазия.

По данным сервиса бронирований, самый дешевый тур в этом году по России стоил 8,3 тыс. рублей. Он был приобретен из Москвы в Санкт-Петербург на три ночи на одного взрослого в хостел без питания. Аналогичный тур в прошлом году стоил порядка 5 тыс. рублей. Самый дорогой тур из Москвы был куплен на это лето в Турцию. За 797,6 тыс. рублей двое взрослых и трое детей проведут в пятизвездочном отеле Аланьи 22 ночи с системой питания «ультра все включено».

Ранее «Эксперт» писал, что отели Крыма в предстоящем летнем сезоне испытывают проблемы с загрузкой, в среднем она не превышает 40%. Кроме того, фиксируются массовые отмены бронирований на май и июнь на фоне информации об отмене авиарейсов. Об этом рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Он считает, что этот сезон «будет очень слабым» и предложил правительству субсидировать отдых в Крыму для сотрудников госкорпораций и госкомпаний, чтобы поддержать туриндустрию региона.

