Выросло число стран, ограничивших экспорт продовольствия

Планета оказалась в «эпохе продовольственного протекционизма», часть стран уже запретили или ограничили крупный экспорт продуктов питания, чтобы защитить свои запасы на фоне роста инфляции, сообщает издание Businessinsider. Так, ввели ограничения на экспорт пшеницы Россия и Украина, временно запретили торговлю ключевыми продуктами Индонезия, Аргентина, Индия и Казахстан для сдерживания внутренних цен.

«Рост цен на продовольствие может привести к увеличению числа таких протекционистских мер во всем мире и может еще больше спровоцировать инфляцию цен на продовольствие», — прогнозируют экономисты Nomura.

Издание со ссылкой на Минсельхоз США (USDA) сообщает, что Россия, которая обеспечивала 20% мирового экспорта зерна, объявила о временном запрете на поставки пшеницы. Временно ограничен вывоз за рубеж сахара, семян подсолнечника, введена экспортная квота на подсолнечное масло. Экспорт основных продуктов питания, включая пшеницу и овес, запретила и Украина, которая является пятым по величине экспортером пшеницы в мире с 9% мирового экспорта. При этом экспорт подсолнечного масла из этой страны не остановлен.

Для сдерживания внутренних цен экспорт пшеницы запретила также Индия, которая в марте заявила о намерении стать ведущим мировым экспортером пшеницы. До 15 июня ограничил экспорт пшеницы и пшеничной муки Казахстан, на долю которого приходится 4% мировых поставок. Это произошло после того, как внутренние цены там выросли более чем на 30% с февраля.

Индонезия, крупнейший в мире производитель пищевых масел, запретила экспорт пальмового масла. Власти страны объяснили эту меру нехваткой растительного масла на внутреннем рынке: розничные цены там выросли уже более чем на 40%. Аргентина начала ограничивать экспорт говядины тоже с целью снизить продовольственную инфляцию в стране. При этом Аргентина, по данным Минсельхоза США, является пятым по величине экспортером говядины в мире, на ее долю приходится около 6% мирового экспорта.

Издание сравнило нынешнюю ситуацию с кризисом 2008 года, когда ряд стран ограничили экспорт пшеницы и риса. Эксперты предполагают, что сценарий может повториться, так как сейчас наблюдается еще больше факторов, ведущих к продовольственному кризису.

Ранее «Эксперт» писал, что Минсельхоз США сделал первые прогнозы на новый сельскохозяйственный год (июль 2022 — июнь 2023 гг.). Согласно документу, РФ сможет экспортировать 39 млн тонн пшеницы. Оценка экспорта для ЕС составляет 36 млн тонн. Производство пшеницы в РФ прогнозируется на уровне 80 млн тонн, переходящие запасы на 1 июля 2023 года — 11,4 млн тонн. Экспорт фуражного зерна составит 10,45 млн тонн, его производство — 41,93 млн тонн, переходящие запасы — 1,56 млн тонн.