В МВД пояснили, почему статус электросамокатов до сих пор не определен

Улицы и дороги большинства населенных пунктов России не готовы к появлению средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов, как отдельной категории участников дорожного движения. Именно это затрудняет определение их правового статуса, следует из обзора Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, передает ТАСС.

«В связи с тем, что дороги населенных пунктов остаются неприспособленными для пользователей СИМ, отсутствует техническое регулирование производства, ввоза и обращения таких технических средств, не определен их правовой статус в качестве категории участников дорожного движения, движение СИМ остается неупорядоченным», — говорится в обзоре.

В МВД отметили, что зарегистрированные ДТП с участием электросамокатов происходили в основном на перекрестках. Однако, отнесение СИМ к мопедам, обяжет их передвигаться по проезжей части, что приведет к дополнительным рискам в сфере безопасности дорожного движения, а передвижение их по тротуарам, без ограничения максимальной скорости, будет представлять угрозу для пешеходов.

Сейчас в случае аварии с участием электросамоката с двигателем максимальной мощности до 0,25 кВт, лицо, передвигающееся на нем, регистрируется как пешеход. Если электродвигатель имеет мощность более 0,25 кВт и менее 4 кВт, то управляющий им человек регистрируется как водитель.

Ранее «Эксперт» писал, что МВД и Минтранс предложили внести в правила дорожного движения изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. В частности, для них вводится максимальный лимит скорости в 25 км/ч, при этом вес транспорта не должен превышать 35 кг. Уточняется также, что дети младше семи лет могут передвигаться на электросамокатах только в сопровождении взрослых. С 14 лет можно ездить на СИМ по обочинам или по правому краю проезжей части, но только при условии отсутствия тротуаров и пешеходных дорожек, и если на дороге действует ограничение скорости до 60 км/ч.