В России появится вакцина от туберкулеза, которая заменит БЦЖ

В Центре им. Гамалеи началась третья фаза клинических испытаний новой вакцины от туберкулеза, которая, в отличие от существующей в России вакцины БЦЖ, будет защищать не только от тяжелых случаев заболевания, но и от заражения. Об этом ТАСС рассказал директор Центра Александр Гинцбург.

«Это принципиально новая вакцина с новыми свойствами. Если известная нам вакцина БЦЖ защищала детей от тяжелых случаев заболевания диссеминированным туберкулезом, но не защищала от заражения, то наша вакцина должна защищать от заражения как детей, так и взрослых», — сообщил Гинцбург.

Разрешение на проведение исследования туберкулезной субъединичной рекомбинантной вакцины «ГамТБвак» Минздрав РФ выдал Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи в июне 2021 года.

Ранее «Эксперт» писал, что назальная форма вакцины «Спутник V» вышла в гражданский оборот. По составу она ничем не отличается от обычной формы препарата, сообщил Александр Гинцбург. По его словам, назальная вакцина будет доступна, когда появятся одноразовые насадки для ее введения. В настоящее время идет работа над их производством и поставками.

