В Южной Осетии определили дату референдума по объединению с Россией

Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил референдум по вопросу объединения республики и РФ на 17 июля. Соответствующий указ он аргументировал «историческим стремлением народа республики Южная Осетия к воссоединению с Россией». Документ опубликован на сайте главы Южной Осетии.

«Назначить референдум Республики Южная Осетия по вопросу "Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?". Дату проведения референдума назначить на 17 июля 2022 года», — говорится в указе.

Как пояснили ТАСС в администрации президента республики, Верховный суд Южной Осетии рассмотрел пакет документов по этому референдуму и дал положительное заключение.

Еще 30 марта Бибилов заявил, что Южная Осетия предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Алан Гаглоев, одержавший победу на выборах президента республики, ранее сообщал, что референдум о вхождении в состав РФ нужно проводить, когда Москва даст понять, что для этого настало время.

Ранее «Эксперт» писал, что Алан Гаглоев назвал Россию главным союзником Южной Осетии, внешняя политика Цхинвали, по его словам, всегда будет пророссийской. Он отметил, что часть разделенного народа проживает в России, в том числе иммигранты непосредственно из Южной Осетии, и сообщил, что абсолютное большинство жителей Южной Осетии имеют российское гражданство с 1990-х годов.

Москва признала независимость Южной Осетии (а вместе с ней и Абхазии, еще одной бывшей грузинской автономии) 26 августа 2008 года. Ранее в том же месяце Россия встала на защиту Южной Осетии от грузинской армии, которая стремилась вернуть ее под власть Тбилиси.