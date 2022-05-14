Вице-мэр Ефимов: производство электрооборудования в Москве выросло почти вдвое

В январе-марте 2022 года в Москве произвели на 93,5% больше электрического оборудования, чем в аналогичный период прошлого года. Наиболее заметный рост был зафиксирован в категориях электродвигателей, контрольно-измерительных и распределительных устройств, а также осветительного оборудования. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В первом квартале текущего года столичные производители электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры увеличили выпуск продукции в 2,4 раза по сравнению с январем – мартом 2021 года. Рост производства электрических ламп и осветительного оборудования за тот же период составил 66,1%», - пояснил Ефимов.

Производство осветительных электрических устройств за отчетный период увеличилось в 2,3 раза и превысило 209 млн изделий, добавили в мэрии.

«Всего в городе работают 135 производителей электрического оборудования. Численность работников сферы превышает 17 тысяч человек. Объем отгруженных предприятиями товаров в январе – марте составил 22,2 миллиарда рублей, это на 12,1% больше аналогичного показателя 2021 года и на 29% больше, чем в первом квартале 2020 года», - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Столичные предприятия могут воспользоваться рядом мер поддержки от правительства города. Например, получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств или на реализацию инвестиционных проектов по строительству объектов нежилого назначения. Инвесторы также могут арендовать землю для создания новых производств или реконструкции старых по ставке один рубль в год.