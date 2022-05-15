Акция недели: когда рост удобрен дивидендами

На укороченной послепраздничной торговой неделе акции крупнейших российских компаний падали широким фронтом. Индекс МосБиржи потерял 3,57%, а многие из входящих в него бумаг – в разы больше. Из 43 его составляющих лишь 6 показали результат выше нуля (5 из них – 0,2-1,2%). На этом фоне очень выделялись акции «ФосАгро»: эта неделя и для них прошла не без резких колебаний, но, даже после падения с максимума четверга на 6,7%, ее итогом стал прирост на 4,3%.

Группа «ФосАгро» – один из мировых лидеров по объемам выпуска фосфорсодержащих минеральных удобрений, высокосортного апатитового концентрата, аммофоса и диаммонийфосфата. Крупнейший европейский производитель фосфорсодержащих удобрений. Продукция поставляется более чем в 100 стран. Выручка по итогам 2021 года – 420,49 млрд руб., прибыль – 129,67 млрд руб.

«ФосАгро» известна, как аккуратный плательщик дивидендов. Сумма средств, направляемых на их выплату, согласно внутренним документам, может составлять от 50% до более чем 75% от свободного денежного потока по МСФО. Размер объявленных дивидендов не должен быть ниже 50% от скорректированной чистой прибыли за год по МСФО. Платит она их ежеквартально, средний темп роста размера выплат за последние три года превышает 25%.

И уже 9 февраля этого года совет директоров ФосАгро рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить дивиденды из расчета 390 руб. на обыкновенную акцию. Оно должно состояться 30 июня. Но между этими двумя датами в стране и мире много чего изменилось.

В частности, ряд российских компаний отказался от выплаты дивидендов за год, а некоторые даже отозвали ранее выданные рекомендации советов директоров. О подобных шагах объявили, например, X5 Group, ГК «Мать и Дитя», Глобалтранс, ЛСР, Московская биржа, Распадская, Русагро, Черкизово и Энел Россия. Ряд компаний отказывались платить из-за того, что основной акционер являлся нерезидентом и не мог бы получить денег. Однако в случае с «ФосАгро» такой риск недавно снизился.

Ранее швейцарские Chlodwig Enterprises AG и Adorabella AG, бенефициарами которых являются Андрей Гурьев, его супруга и дочь, контролировали 23,35% и 20,31% «ФосАгро» соответственно. Еще 4,82% принадлежало напрямую супруге (Евгении Гурьевой). Но теперь прошла процедура редомициляции: «Хлодвиг Энтерпрайзес» и «Адорабелла» стали резидентами специального административного района на острове Октябрьский.

Исходя из последней котировки акций «ФосАгро» (7740 руб.), выплата в 390 рублей соответствует 5,04% дивидендной доходности. Но, учитывая, что выплата будет проведена уже летом, в процентах годовых это гораздо выше. Главное же, что дивиденды компаний платит за каждый квартал, так что годовая доходность и для того, кто намерен держать акцию долго, тоже ожидается двузначной. По прогнозу УК «ДоходЪ», на следующие 12 месяцев суммарные выплаты на акцию составят 893,09 руб.

Но, на деле, сумма эта, конечно, не гарантирована. Она может быть, как заметно большей, так и много меньшей (не говоря о все еще возможном для любой российской компании отказе от предыдущей дивидендной политики).

С одной стороны, цены на минеральные удобрения и их компоненты в мире бьют рекорды – и это должно положительно сказываться на прибыли. Но против этого играют непрерывно наращиваемые санкции и закрытия европейских и североамериканских рынков от все новых российских производителей. Будет давить на цены удобрений в рублевом выражении (и, соответственно, на доходы «ФосАгро») и укрепление национальной валюты.

Сочетание известного позитива и негатива, а также непредсказуемых из сегодняшнего дня «черных лебедей», может оказаться самым причудливым. Так что дать по-настоящему надежный прогноз прибыли компании на год вперед, сегодня едва ли возможно.