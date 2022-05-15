Как проверить iPhone перед покупкой с рук?

Хорошо если есть друг или знакомый, который продает смартфон, ведь он вряд ли станет обманывать и продавать совсем плохой товар. Конечно, не у всех есть такие знакомые, поэтому находится другое решение – найти через интернет, где, к сожалению, можно попасть на мошенников. Но чтобы максимально себя уберечь и совершить покупку, которая будет действительно радовать, а не приносить постоянный дискомфорт, каждому необходимо знать несколько правил. Купить новый Apple Iphone 13 можно в интернет-магазине Белый Ветер.

Внешний вид

Первое, на что нужно обращать внимание так это на внешний вид. Особое внимание стоит уделить корпусу телефона, ведь именно он может в первую очередь выдать подделку или неисправность.

Если же это первый iPhone в жизни покупателя, и он не знает на что обращать внимание, то можно перед покупкой с рук сходить в сертифицированный магазин и хорошо обсмотреть модель, которую необходимо купить, запомнив все детали.

Так же при осмотре предлагаемого телефона необходимо обратить внимание на царапины, сколы или другие повреждения. Лучше отказаться от покупки такого устройства, ведь если есть малейшие внешние дефекты – это знак, что iPhone роняли и компоненты внутри тоже могли повредиться, что негативно отразится на работе смартфона.

Но если же устройству больше двух лет и имеются небольшие потертости на задней панели – это нормально, ведь это считается обычным износом.

Не стоит забывать о том, что могут продавать неоригинальный смартфон. Есть несколько способов как это проверить:

Положить устройство на плоскую поверхность и обратить внимание на то, что передняя панель не должна иметь стыков дисплея и его рамок, а цвет экрана равномерный и черный без каких-либо других оттенков. Если же к включенному смартфону приглядеться и заметить что он отдает серым оттенком с заметными полосами по всей поверхности, то вероятнее всего он неоригинальный.

Так же не оригинал выдают слишком шаткие кнопки, которые должны относительно плотно нажиматься и издавать характерный глухой звук.

Настоящий корпус iPhone сделан либо из качественного металла, либо из стекла. Если же видно, что это пластик или при легком постукивании нет характерного звука для материала, который заявлен для этой модели, то лучше хорошо подумать. Так же если на корпусе заметны щели или если немного потрясти устройство, вы услышите посторонние звуки, то, скорее всего, этот смартфон был пересобран с более дешевыми и неоригинальными деталями.

Бывает такое, что не честные продавцы предлагают одну модель iPhone с корпусом другой. Например, под видимо одной, более дорогой модели могут предоставить переделанную и видоизмененную старую модель, которая по себестоимости будет намного дешевле. Чтобы это проверить, необходимо IMEI с корпуса или с лотка для SIM-карты сравнить с номером в настройках. Если цифры будут отличаться, то лучше не совершать покупку.

Проверка серийного номера

Полостью удостовериться в товаре можно на странице официального сайта Apple. Нужно всего лишь на сайте ввести серийный номер и появится вся информация о данной модели и о статусе ее гарантии, но если ничего не найдено или выдает данные другой модели, то покупателя пытаются обмануть.

Проверка индикатора контакта с жидкостью

Иногда бывает так, что продаются смартфоны, которые были утоплены. iPhone, как и другие устройства, при контакте с водой портится изнутри, что может привести к тому, что он выйдет из строя через некоторое время, и не будет подлежать никакому ремонту и тем более возврату.

Это можно с легкостью проверить благодаря специальному индикатору, который предусмотрен на всех устройствах. Его можно найти, если открыть лоток для SIM-карты. При условии, что телефон мог быть утоплен - индикатор будет красным. От такой покупки нужно срочно отказаться.

Документы

Хорошим знаком будет наличие у продавца чека, гарантийного талона и прочих документов, где будут дублироваться основные характеристики телефона. Это является большим «плюсом» при покупке с рук.

Это основные правила и аспекты, на которые стоит обращать внимание при покупке iPhone с рук, ведь мошенники и нечестные продавцы есть везде.