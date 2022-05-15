Критерии и особенности выбора складских штабелеров

Чтобы штабелер купить и выбрать наиболее подходящий для своих потребностей вариант, надо руководствоваться нескольким главными критериями, которые приведены ниже.

Грузоподъемность

У большей части складских штабелеров номинальная грузоподъемность не превышает двух тонн, причем она значительно снижается с увеличением высоты подъема. Например, при номинальной грузоподъемности штабелера в две тонны его остаточная грузоподъемность на предельной высоте составляет не более восьми центнеров.

Высота подъема грузов

У гидравлических ручных складских штабелеров максимальная высота подъема грузов составляет три метра, но лучше всего их использовать при работе с двухъярусными или трехъярусными стеллажами, верхние полки которых находятся на высоте максимум два метра, так как подъем выше этого уровня требует много усилий и времени. С помощью полуэлектрических складских штабелеров можно достаточно быстро осуществлять подъем грузов на высоту до трех с половиной метров, а с помощью самоходных моделей – на высоту до шести метров. Чтобы поднимать грузы еще выше, используется особый вид самоходных штабелеров, называемых ричтраками.

Производительность

Непосредственное влияние на производительность складских штабелеров оказывают следующие факторы:

быстрота передвижения;

быстрота поднятия и опускания вил;

продолжительность подзарядки.

Полуэлектрические и гидравлические ручные модели перемещаются под воздействием усилий операторов, так что их максимальная скорость движения без груза ограничена скоростью ходьбы (пять километров в час), а при наличии груза она составляет не более двух километров в час. Скорость движения самоходных складских штабелеров с грузом составляет от пяти до девяти километров в час.

Быстрота подъема вил гидравлической ручной модели в значительной степени определяется действиями оператора, однако всегда существенно уступает характеристикам моделей с электроподъемом, которые поднимают вилы со скоростью 0,10- 0,15 метра в секунду.

Самоходные и полуэлектрические модели нуждаются в регулярной подзарядке аккумуляторов. Обычно полного заряда батареи хватает на шесть-восемь часов непрерывной эксплуатации.

У гидравлических ручных штабелеров максимальная производительность составляет тридцать паллет за смену, у полуэлектрических моделей – до пятидесяти паллет за смену, у самоходных – до ста паллет за смену.

Размер вил

Для перемещения грузов на стандартных европаллетах размером 1200х800 миллиметров вполне хватает вил размером 1150х570 миллиметров. Модели с вилами других размеров применяются для перемещения нестандартных паллет. Производители предлагают также штабелеры с изменяемой шириной вил. Сделать вилы длиннее можно с использованием специальных насадок, покупаемых отдельно.