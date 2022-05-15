Минобороны озвучило успехи спецоперации за прошедшую ночь

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение прошедшей ночи были поражены два пункта управления, 11 ротных опорных пунктов и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в населенных пунктах ДНР. Кроме того, в Сумской области Украины уничтожены две пусковые установки ЗРК С-300 и радиолокационный пост, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение 32 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационный пост в районе Шпилевка Сумской области. Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 123 района сосредоточения живой силы и военной техники, 13 артиллерийских батарей ВСУ на огневых позициях. В результате ударов уничтожены до 150 националистов, выведены из строя 26 единиц военной техники», — сообщил Конашенков.

Кроме того, по его словам, российские средства ПВО сбили 15 украинских беспилотников в районах населенных пунктов ДНР, ЛНР, Харьковской области и над островом Змеиный, в районе населенного пункта Степное Херсонской области была перехвачена тактическая ракета «Точка-У», а в Харьковской и Херсонской областях перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов, 879 беспилотных летательных аппаратов, 306 зенитных ракетных комплексов, 3098 танков и других боевых бронированных машин, 381 установка реактивных систем залпового огня, 1525 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2934 единицы специальной военной автомобильной техники», — уточнил представитель Минобороны.

Ранее «Эксперт» писал, что накануне высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России были поражены пять пунктов управления и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Спорное и Берестовое ДНР, уничтожены до 100 националистов, выведены из строя 23 единицы военной техники. Оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение 43 районам сосредоточения живой силы и военной техники.