Названы 10 правил, как улучшить пищеварение без таблеток

Желудочно-кишечный тракт будет работать без сбоев, если соблюдать ряд простых правил. В частности, нужно выпивать до завтрака стакан теплой воды, больше пить в течение дня, избегать холодной и горячей пищи, сообщается в Telegram-канале Medical Alliance, публикующем записи старейшего практикующего врача Японии и мира Сигэаки Хинохара.

«Утро начинайте с полезного упражнения. Выполнять его надо, еще не вставая с постели. Лежа на спине, согните ноги в коленях. Глубоко вдохните, используя диафрагмальное дыхание (при этом должен подниматься живот, а не грудная клетка), а затем выдохните настолько медленно, насколько получится. На вдохе диафрагма сместится и окажет необходимое давление на внутренние органы, в частности, на кишечник. Также полезно проделать несколько нежных, неторопливых кругообразных движений ладонью по животу. Важно, чтобы рука при этом двигалась по часовой стрелке», — говорится в первом правиле.

Поможет организму проснуться и «запустить» процесс пищеварения стакан теплой воды, выпитый до завтрака. В течение дня также важно потреблять достаточное количество воды комнатной температуры — за час до еды или через 2 часа после. Кофе лучше заменить цикорием, так как он содержит ряд веществ, способствующих пищеварению и стимулирующих работу ЖКТ.

Также необходимо увеличить в рационе содержание растительной пищи. Она богата клетчаткой, которая стимулирует работу кишечника. Лучше не увлекаться фруктами, так как в них много сахара, а отдать предпочтение овощам.

Еду и напитки следует употребляйть в теплом виде, так как слишком горячая и холодная пища усложняют переваривание. Неплохо также перейти на дробное питание — уменьшить количество еды на тарелке, есть небольшими порциями несколько раз в день.

«За приемом пищи не отвлекайтесь на посторонние дела. Не смотрите телевизор, уберите подальше гаджеты. Иначе вы рискуете проглотить пищу быстро, плохо ее прожевав. Да и съедите больше положенного. Научитесь наслаждаться едой: ее внешним видом, вкусом, ароматом. Не торопитесь, каждый кусочек пищи прожевывайте не менее 20-30 раз. Это не только облегчит переваривание, но и позволит вам испытать сытость быстрее. А значит, лишние килограммы не отложатся на талии», — следует из публикации.

Можно также записаться на йогу или на танец живота, так как их специфические упражнения очень благоприятно действуют на работу ЖКТ. Рекомендуется также трижды в неделю по вечерам принимать расслабляющую ванну с горячей водой (не менее 38 градусов), если нет противопоказаний. Сидя в ванне, можно помассировать живот по часовой стрелке, как утром.

Ранее «Эксперт» писал, что пить достаточное количество воды необходимо для нормальной работы ЖКТ. Врачи рекомендуют за полчаса до плотного обеда или ужина выпить стакан теплой воды — это поможет сократить порцию, а желудку — быстрее и легче переварить пищу. Может ли вода, выпитая перед едой, разбавить желудочный сок настолько, чтобы он не смог переваривать пищу? Врачи говорят, что нет. Вода не смешивается с соляной кислотой, а проходит транзитом.