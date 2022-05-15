Пассажиропоток за границу из аэропорта Сочи вырос в 6,5 раза

Международный аэропорт Сочи за четыре месяца обслужил 2,42 млн человек. Большинство из них воспользовались услугами авиакомпаний на внутренних направлениях (2,3 млн человек). Пассажиропоток на международных рейсах составил 121 233 человека, что в 6,5 раз превышает показатели прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Наиболее популярными внутренними направлениями в 2022 году стали: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань и Уфа. Из зарубежных направлений можно отметить: Ереван, Стамбул, Ташкент, Анталья и Душанбе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что количество самолетовылетов в аэропорту Сочи за четыре месяца текущего года составило 9 078. Количество обрабатываемых грузов и почты выросло на 11% по сравнению с показателями прошлого года и достигло 1 157 тонн.

Базовый перевозчик авиакомпания Nordwind совместно с партнером Pegas Fly накануне анонсировал увеличение объема перевозок в Сочи на 61% в весенне-летний период. Прямые регулярные перелеты планируются из 28 городов России, маршрутную сеть дополнят шестью новыми региональными маршрутами: из Кирова, Нижневартовска, Новосибирска, Сургута, Тюмени и Ханты-Мансийска. Кроме того, в июне планируется открыть рейсы из Сочи по ряду новых направлений в страны Ближнего востока и Средней Азии, а также увеличить частоту полетов на существующих международных и региональных направлениях.

«За первые четыре месяца этого года в Сочи отдохнули свыше 1,6 млн туристов. На майские праздники было еще 250 тысяч гостей. А за весь высокий сезон мы планируем принять около 4,5 млн человек», — прокомментировала эту информацию замглавы Сочи Инна Петухова.

Ранее «Эксперт» писал, что режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 19 мая. Запрет действует для аэродромов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты с 24 февраля. Для того, чтобы попасть в эти города, нужно лететь через Сочи, Волгоград, Минводы, Ставрополь и Москву.

