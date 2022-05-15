Получение свидетельства о государственной регистрации продукции

15 мая 2022, 15:37

Какие товары подлежат государственной регистрации. Что нужно для получения свидетельства о государственной регистрации продукции. Какие сведения содержит СГР. Ответственность за отсутствие СГР.

Практически все виды продукции перед реализацией на российских рынках проходят обязательные оценочные процедуры. Для оформления разрешительного документа заявитель должен пройти комплекс испытаний. Они проводятся в лабораторных условиях для подтверждения качественных характеристик товара.

Среди различных форм подтверждения соответствия законодательство ЕАЭС предусматривает проведение государственной регистрации. Процедура заключается в проведении лабораторных испытаний продукции, в ходе которых исследуется санитарно-эпидемиологические и гигиенические показатели изделий.

Разрешительный документ выдает Роспотребнадзор при успешном прохождении проверки. Отсутствие СГР – нарушение требований законодательства ЕАЭС, на правонарушителей накладываются штрафы. В отдельных ситуациях предусмотрена конфискация продукции и приостановка деятельности предприятия.

На какие товары требуется СГР

Гос. регистрацию проводят российские изготовители и продавцы, а также импортеры, чтобы:

  • подтвердить соответствие товара установленным требованиям законодательства;
  • обеспечить контроль эпидемиологического благополучия граждан РФ и ЕАЭС;
  • предотвратить выпуск на рынки продукции, которая может быть опасной для жизни и здоровья человека.

Гос. регистрации подлежат:

  1. Товары, для которых проведение процедуры предусмотрено техническими регламентами: 007/2011 (детская одежда, косметические средства и прочие товары), 009/2011 (некоторые виды косметики), 02/2011 (детское питание, специализированная пищевая продукция), 027/2012 (лечебное/ профилактическое диетическое питание, БАДы).
  2. Изделия, утвержденные в разделе II Решения КТС № 299. К ней относятся: бытовая химия, ЛКМ, дезинфекционные и дезинсекционные составы и др.

Содержание документа

СГР следует получить до начала продажи или ввоза продукции на территорию РФ. Свидетельство необходимо предъявлять во время таможенной очистки при ввозе продукции в Россию. Документ могут запросить контрагенты или надзорные органы во время проверок.

Если нормативными актами не предусмотрено обязательное прохождение процедуры, предприниматель может оформить Экспертное заключение – добровольный документ, подтверждающий санитарно-гигиеническую безопасность изделий.

СГР содержит следующие сведения:

  • данные о продукте (наименование, идентификационные признаки);
  • название, местонахождение заявителя и изготовителя, если заявитель им не является;
  • заключение эксперта лаборатории;
  • сведения об уполномоченном органе, который выдал СГР.

Свидетельству присваивается регистрационный номер, указывается дата выдачи (регистрации в реестре Роспотребнадзора). Документ подписывает лицо, оформившее его. После этого СГР скрепляется печатью.

Срок действия документа установлен в нормативном акте, который распространяется на исследуемый товар. По Решению КТС, свидетельство считается бессрочным.

Актуализировать свидетельство необходимо, если произошли изменения в регулирующих стандартах и иных нормативных актах или изменился состав продукта, технология его изготовления. В этом случае предприниматель проходит процедуру повторно.

СГР, оформленный по ТР ТС на косметику и детские товары, считается действительным в течение пяти лет.

Что требуется для получения СГР

Процедура гос. регистрации проводится поэтапно. Она проходит по следующему алгоритму:

  • подача заявки установленного образца;
  • подготовка необходимой документации (сканы ИНН, ОГРН, действующий на производстве ГОСТ – для изготовителей, контракт с инвойсом – для импортеров);
  • идентификация товара по коду ТН ВЭД ЕАЭС;
  • отбор образцов для лаборатории.

При оценке применяются методики, способствующие получению объективных итогов. По результатам испытаний составляется протокол. После этого заявитель формирует пакет документов (регистрационное досье) для передачи в Роспотребнадзор.

После регистрации документа и включения данных о нем в реестр заявитель получает оригинал. Реестр Роспотребнадзора находится в свободном доступе, чтобы каждый пользователь мог проверить статус СГР, удостовериться в его подлинности и легитимности.

В выдаче свидетельство может быть отказано по нескольким причинам:

  1. Заявитель представил сформированное регистрационное досье не в полном объеме или в документации были допущены ошибки.
  2. Во время исследований были обнаружены несоответствия и отклонения от утвержденных законодательством нормативов.

В этом случае предприниматель получает официальный отказ с обоснованием и рекомендациями по устранению нарушений.

Гос. регистрация продукции – процесс трудоемкий и длительный. Лучше делегировать эту задачу специалистам. Подробнее о порядке получения СГР вы можете узнать, пройдя по ссылке https://gortest.ru/svidetelstvo-o-gosudarstvennoj-registracii. Все консультации бесплатные!