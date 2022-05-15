Получение свидетельства о государственной регистрации продукции

Практически все виды продукции перед реализацией на российских рынках проходят обязательные оценочные процедуры. Для оформления разрешительного документа заявитель должен пройти комплекс испытаний. Они проводятся в лабораторных условиях для подтверждения качественных характеристик товара.

Среди различных форм подтверждения соответствия законодательство ЕАЭС предусматривает проведение государственной регистрации. Процедура заключается в проведении лабораторных испытаний продукции, в ходе которых исследуется санитарно-эпидемиологические и гигиенические показатели изделий.

Разрешительный документ выдает Роспотребнадзор при успешном прохождении проверки. Отсутствие СГР – нарушение требований законодательства ЕАЭС, на правонарушителей накладываются штрафы. В отдельных ситуациях предусмотрена конфискация продукции и приостановка деятельности предприятия.

На какие товары требуется СГР

Гос. регистрацию проводят российские изготовители и продавцы, а также импортеры, чтобы:

подтвердить соответствие товара установленным требованиям законодательства;

обеспечить контроль эпидемиологического благополучия граждан РФ и ЕАЭС;

предотвратить выпуск на рынки продукции, которая может быть опасной для жизни и здоровья человека.

Гос. регистрации подлежат:

Товары, для которых проведение процедуры предусмотрено техническими регламентами: 007/2011 (детская одежда, косметические средства и прочие товары), 009/2011 (некоторые виды косметики), 02/2011 (детское питание, специализированная пищевая продукция), 027/2012 (лечебное/ профилактическое диетическое питание, БАДы). Изделия, утвержденные в разделе II Решения КТС № 299. К ней относятся: бытовая химия, ЛКМ, дезинфекционные и дезинсекционные составы и др.

Содержание документа

СГР следует получить до начала продажи или ввоза продукции на территорию РФ. Свидетельство необходимо предъявлять во время таможенной очистки при ввозе продукции в Россию. Документ могут запросить контрагенты или надзорные органы во время проверок.

Если нормативными актами не предусмотрено обязательное прохождение процедуры, предприниматель может оформить Экспертное заключение – добровольный документ, подтверждающий санитарно-гигиеническую безопасность изделий.

СГР содержит следующие сведения:

данные о продукте (наименование, идентификационные признаки);

название, местонахождение заявителя и изготовителя, если заявитель им не является;

заключение эксперта лаборатории;

сведения об уполномоченном органе, который выдал СГР.

Свидетельству присваивается регистрационный номер, указывается дата выдачи (регистрации в реестре Роспотребнадзора). Документ подписывает лицо, оформившее его. После этого СГР скрепляется печатью.

Срок действия документа установлен в нормативном акте, который распространяется на исследуемый товар. По Решению КТС, свидетельство считается бессрочным.

Актуализировать свидетельство необходимо, если произошли изменения в регулирующих стандартах и иных нормативных актах или изменился состав продукта, технология его изготовления. В этом случае предприниматель проходит процедуру повторно.

СГР, оформленный по ТР ТС на косметику и детские товары, считается действительным в течение пяти лет.

Что требуется для получения СГР

Процедура гос. регистрации проводится поэтапно. Она проходит по следующему алгоритму:

подача заявки установленного образца;

подготовка необходимой документации (сканы ИНН, ОГРН, действующий на производстве ГОСТ – для изготовителей, контракт с инвойсом – для импортеров);

идентификация товара по коду ТН ВЭД ЕАЭС;

отбор образцов для лаборатории.

При оценке применяются методики, способствующие получению объективных итогов. По результатам испытаний составляется протокол. После этого заявитель формирует пакет документов (регистрационное досье) для передачи в Роспотребнадзор.

После регистрации документа и включения данных о нем в реестр заявитель получает оригинал. Реестр Роспотребнадзора находится в свободном доступе, чтобы каждый пользователь мог проверить статус СГР, удостовериться в его подлинности и легитимности.

В выдаче свидетельство может быть отказано по нескольким причинам:

Заявитель представил сформированное регистрационное досье не в полном объеме или в документации были допущены ошибки. Во время исследований были обнаружены несоответствия и отклонения от утвержденных законодательством нормативов.

В этом случае предприниматель получает официальный отказ с обоснованием и рекомендациями по устранению нарушений.

Гос. регистрация продукции – процесс трудоемкий и длительный. Лучше делегировать эту задачу специалистам. Подробнее о порядке получения СГР вы можете узнать, пройдя по ссылке https://gortest.ru/svidetelstvo-o-gosudarstvennoj-registracii. Все консультации бесплатные!