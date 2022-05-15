Синоптик рассказал о «забуксовавшей весне»

Почти всю следующую неделю над европейской частью России будет находиться обширный североатлантический циклон. По небу будут ходить разрозненные дождевые облака, а свежий воздух полярного происхождения опустит температуру на 5-6 градусов ниже положенной климатической нормы. Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, «забуксовавшая весна» так и не собирается радовать жителей Центральной России майским теплом.

«В понедельник ночью в Москве воздух остынет до плюс 6-8 градусов, в дневные часы воздух прогреется до плюс 13-15, по области 11-16 градусов тепла. Во вторник обещаются скоротечные дожди, и температура воздуха упадет еще на один градус. В среду осадки маловероятны, ночью похолодает до плюс 1-6 градусов, после полудня 11-16 градусов тепла», — рассказал Тишковец.

В четверг предстоящей недели в столичном регионе прогнозируются ливни, которые будут сопровождаться холодным северным ветром, температура воздуха опустится до 10 градусов тепла. В ночь на пятницу возможны заморозки и небольшие дожди, днем — небольшое потепление. Станет теплее в субботу и воскресенье, но температура все равно будет ниже климатической нормы.

«Забуксовавшая весна, несмотря на середину месяца, пока не собирается порадовать жителей Центральной России настоящим и устойчивыми майским теплом», — добавил синоптик.

Ранее «Эксперт» писал, что в XXI веке средняя дата последнего заморозка в Москве приходится на 25 апреля, а самые поздние заморозки наблюдались 15 мая 2004 года.