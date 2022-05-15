Томские ученые придумали, как из нефтешлама получать битум

Ученые Томского политехнического университета разработали экологически чистый способ получения жидких углеводородов и битума из опасных для окружающей среды отходов нефтедобычи. Результаты их работы опубликованы в журнале Applied Sciences. Как пояснили в пресс-службе вуза, предложенный ими паровой пиролиз является более перспективным по сравнению с большинством существующих решений, основанных на пиролизе в инертной или бескислородной среде.

«Мы провели экспериментальные исследования парового пиролиза нефтешламов на опытно-промышленной установке проточного типа для получения таких энергетически ценных продуктов, как жидкие углеводороды, полукокс, неконденсируемые газофазные соединения и битум. Процесс парового пиролиза проводился при температуре 650°С», — рассказал один из авторов исследования, доцент Научно-образовательного центра И.Н. Бутакова ТПУ Кирилл Ларионов.

Паровой пиролиз — это термохимический процесс, при котором насыщенные углеводороды распадаются на более мелкие, часто ненасыщенные, углеводороды за счет термического разложения при недостатке воздуха. Томские ученые предложили использовать водяной пар в качестве интенсифицирующего агента. Он также обеспечивает взрывобезопасность работы установки, экологичность процесса и повышает энергетическую ценность получаемых продуктов.

Нефтешламовые отходы (устойчивые смеси нефтепродуктов, воды и механических примесей — глины, ила, песка) образуются на всех этапах добычи, транспортировки и переработки нефти. Их накопление представляют серьезную опасность для окружающей среды, поэтому вопрос переработки особенно актуален в условиях увеличения объемов добычи нефти.

Ранее «Эксперт» писал, что ученые нашли способ ускоренного создания нефти. Методом гидротермального сжижения в лабораторных условиях нефть удалось создать всего за несколько часов, тогда как в природе на это уходят миллионы лет. В ходе эксперимента влажные органические вещества, в частности, отложения сточных вод, нагрели до 350 градусов и подвергли давлению в 250 раз превышающему земное в течение четырех часов. Это позволило расщепить сложные органические молекулярные цепочки на более мелкие фрагменты. После этого их обработали водородом и получили субстанцию, которая совсем незначительно отличалась от природной нефти.

