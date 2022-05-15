В Финляндии объяснили причину остановки подачи электричества из РФ

В управляющей финскими электросетями компании Fingrid сообщили, что России пришлось приостановить поставки электричества из-за санкций Евросоюза, затрудняющих оплату, а не в качестве контрмеры по вступлению страны в НАТО.

«Приостановка передачи российской электроэнергии вытекает из ограничений платежного трафика, введенных западными странами. В связи с этими ограничениями оплата за проданную российскую электроэнергию больше не может производиться. Таким образом, приостановка является скорее следствием, чем контрмерой России», — говорится в сообщении компании.

Ранее российский оператор «Интер РАО» заявил, что поставка электричества в Финляндию прекращена с 14 мая из-за сложностей с приемом платежей за уже проданную электроэнергию. В прошлом году в Финляндию было поставлено 8,2 млрд кВт.ч, что составляет 37% от общего объема экспортируемой компанией электроэнергии.

15 мая Финляндия официально подтвердила свое решение вступить в НАТО.

Ранее «Эксперт» писал, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Финляндии Саули Ниинистё. Как сообщили в пресс-службе Кремля, стороны откровенно обменялись мнениями по поводу намерения скандинавской страны подать заявку на вступление в НАТО. Путин назвал это решение ошибочным, поскольку «никаких угроз безопасности Финляндии не существует».

