В Коми начали выпускать аналог Coca-Cola

В Республике Коми Сыктывкарский пивоваренный завод запустил производство «Коми Колы» – аналога Coca-Cola. Ароматизированный напиток, содержащий кофеин, стоит 46 рублей за 0,5 литра и пользуется спросом, сообщается в Telegram-канале правительства республики.

«Спрос на местную газировку растет с каждым днем. Напиток в бутылках можно встретить в магазинах Коми, а также в Вологодской и Архангельской областях», — говорится в сообщении.

В ролике показано производство напитка, которое налажено на предприятии «Сыктывкарпиво». Главный технолог завода Галина Шарикова пояснила, что основа «Коми Колы» — натуральное ароматической сырье, в ее составе присутствует и кофеин. Сырье, упаковка и оборудование — все российского производства. По словам продавцов, местная «Кола» пользуется спросом, так как не очень сладкая и среднегазированная.

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