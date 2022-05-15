В российских магазинах участились случаи воровства

В феврале-апреле в российских магазинах увеличилось число краж. Зачастую товары уносят без оплаты вместе с корзинкой, выросли и случаи хищений на кассах самообслуживания. Только в продуктовых магазинах преступлений стало больше на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает РБК со ссылкой на данные разработчика системы распознавания лиц NTechLab.

«В топ-5 категорий, которые в феврале-апреле этого года чаще всего привлекали злоумышленников, вошли кондитерские изделия (19% всех краж), колбасы (16%), алкоголь (14%), сыры (13%), кофе и какао (7%). Трендом стало хищение товаров на кассах самообслуживания. Количество участников подобных махинаций за анализируемый период выросло на 34%», — говорится в исследовании.

Топ-менеджер одного из крупнейших продовольственных ретейлеров подтвердил РБК, что сейчас «выносят» все, воруют чаще и больше. В магазинах, по его словам усиливают охрану, совершенствуют системы видеонаблюдения и ставят замки на дорогостоящий алкоголь, икру, косметику и предметы бытовой химии.

Управляющий делами группы «Спортмастер» Сергей Агибалов рассказал, что злоумышленники чаще всего пытаются похитить в их магазинах продукцию дорогих западных брендов. Совладелец сетей «Семья» и «Spar Калининград» Олег Пономарев сообщил, что в торговых точках пришлось увеличить количество контролеров. Кроме того, по его словам, не всегда возможно выяснить, кто ворует: персонал или покупатели. При этом он считает, что за последние 20 лет в торговле в этом смысле ничего не изменилось: «воруют бедные люди и молодежь из-за отсутствия денег или хулиганских соображений».

Ранее «Эксперт» писал, что прошедшей зимой у дачных воров в России изменилась система ценностей. Если раньше они выносили из домов кастрюли, ведра, изделия из алюминия, нержавейки и меди, чтобы сдать их в пункты приема металлов, то сейчас воруют в основном стройматериалы и сантехнику. В «Росгосстрахе» объяснили такой выбор ростом стоимости материалов для строительства и ремонта.

