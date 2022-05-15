Володин анонсировал законы, которые защитят от антироссийских санкций

Инициативы, направленные на защиту граждан и экономики РФ, — это приоритетная повестка Государственной думы. Законопроекты уже внесены в нижнюю палату парламента и будут рассмотрены в весеннюю сессию, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Он также предложил подписчикам поделиться своими предложениями.

«Отдельно отмечу законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, объявившими об уходе с нашего рынка. Мера даст возможность сохранить рабочие места. Внешнее управление можно будет назначить по решению суда», — написал Володин.

Спикер выделил еще один важный законопроект, который предусматривает увеличение бюджетных мест для обучения по программам магистратуры в 2022 году.

Кроме того, Госдума рассмотрит инициативу о защите персональных данных, который предусматривает возможность вмешательства российских служб в обработку данных граждан РФ на территории других стран. Также планируется принять законы об оперативном реагировании на запрет российских СМИ за рубежом, об упрощенном получении вида на жительства для IT-специалистов из других стран, о поддержке лизингополучателей — компании смогут досрочно выкупать транспорт и оборудование без штрафов за досрочное расторжение договора. Также планируется внести изменения в понятие «соотечественники за рубежом», в частности, будет исключена связь с гражданством СССР, продлить период пониженных налоговых ставок до 1 января 2024 года и упростить казначейское сопровождение контрактов.

Как писал «Эксперт» ранее, США признали, что антироссийские санкции пока не дали эффекта, на который рассчитывали на Западе. В частности, от ограничений не пострадали российские морские перевозки и грузоперевозки. Например, торговля России с Китаем и Японией в целом осталась стабильной, в то время как количество балкеров, направлявшихся в Южную Корею, Египет и Турцию, увеличилось.