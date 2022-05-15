Выбираем городской рюкзак

Популярности рюкзаков способствует и другие факторы – с ними удобнее перемещаться на велосипеде, самокате и роликах, а при ходьбе пешком ничто не отвлекает от использования смартфона.

О том, как правильно выбрать городской рюкзак, нам рассказали специалисты по снаряжению из компании «Трофей» - ведущего в стране интернет-магазина товаров для туризма и активного отдыха.

Критерии выбора

Ключевую роль при выборе модели для города играет ритм жизни обладателя:

Если вы ведете активный образ жизни – бегаете, пользуетесь велосипедом или самокатом – в качестве постоянного аксессуара можно выбрать велосипедный либо мультиспортивный рюкзак. Такие модели плотно примыкают к спине и сохраняют устойчивое положение при резких движениях.

Горожанам, которые много ходят пешком и устраивают так называемые походы одного дня, стоит присмотреться к горным рюкзакам. В их вместительные карманы можно поместить планшет или ноутбук, а многочисленные отделения позволяют с комфортом разместить различные нужные вещи.

Спортсменам и посетителям фитнес-залов стоит выбирать максимально вместительные рюкзаки с объемным изолированным отсеком, в которые поместятся тренировочная одежда и обувь.

Далее рассмотрим наиболее значимые критерии выбора.

Объем

Городской рюкзак Онега 25л БЕЛЫЙ КАМЕНЬ

Горожане не носят с собой туристическое снаряжение, запасы еды и воды, поэтому рюкзаки ограничиваются объемом 20-25 л. Этого вполне хватит, чтобы вместить нужные вещи – устройства, папки с документами, куртку на случай дождя или похолодания, бутылку воды и контейнер с перекусом. Такие модели помещаются в камерах хранения и проходят как ручная кладь в терминалах.

Начинка

Если вы постоянно носите ноутбук и другие электронные гаджеты, уделите максимум внимания внутренней организации рюкзака. Выбирайте модели, в которых имеется отделение для ноутбука, чтобы вам не пришлось переживать за сохранность своего девайса. Есть модификации с уплотнениями и усиленными участками для повышенной защиты лэптопа.

Предусмотрены и карманы для других гаджетов – планшетов, смартфонов, плееров (с выходом для проводных наушников). Самые продвинутые модели оснащены подзарядкой для электронных устройств. А если имеются еще и солнечные батареи, то зависимость от внешних источников электроэнергии снижается до минимума.

Городской рюкзак Онега 25л БЕЛЫЙ КАМЕНЬ

Внутренняя организация современных рюкзаков поражает своим разнообразием. В некоторых моделях количество отделений может доходить до дюжины и более. Пользователь без труда найдет за считанные секунды самую мелкую вещь. Кроме того, это значительно упрощает досмотры клади в аэропорту. В отделении-органайзере удобно хранить такие мелочи, как авторучки, карандаши и блокноты. Предусмотрен специальный карабин для ключей.

В боковых карманах с эластичными стенками помещают бутылку или термос с питьем, некоторые модели оснащены специальным отделением, которое позволяет на некоторое время сохранить температуру горячего ланча.

Полезные мелочи

Не стоит игнорировать полезные опции, предусмотренные производителем. Сюда относятся отделения для очков (могут быть выполнены в виде жесткого кофра), а также меры безопасности – «петли-антивор», блокирующие бегунок на молнии, потайные кармашки и отделы, о которых известно только обладателю.

Удобство и надежность

Если вы носите с собой около 10 кг, стоит позаботиться об удобстве и здоровье спины. Жесткая спинка в сочетании с анатомическими лямками оптимально распределяет вес и снимает нагрузку с плечевого пояса.

Активный образ жизни предполагает различные обстоятельства. Если вещь используется каждый день практически в режиме нон-стоп, необходимо выбирать модели из самых прочных и износостойких материалов. Таких, чтобы они могли выдержать давку в метро, проливные дожди и прочие негативные воздействия. Выбирайте ткани максимального грубого плетения – полиэстер или нейлон.