Еврокомиссия разрешила платить за газ по российской схеме

Евросоюз намерен предложить импортерам российского газа решение, которое позволит избежать нарушения санкций и при этом удовлетворит требования президента РФ Владимира Путина об оплате газа за рубли, пишет Bloomberg. По данным источника агентства, Еврокомиссия подготовила новое руководство по платежам за российский газ, в котором указано, что компании могут открывать счета в евро или долларах в «Газпромбанке», как того требуют российские власти.

«Исполнительный орган ЕС сообщил правительствам на закрытом заседании, что в обновленном руководстве будет разъяснено, что компании могут открывать счета в евро или долларах в "Газпромбанке" по указанию Кремля», — сообщил осведомленный источник, присутствовавший на заседании.

Он также уточнил, что представленное Еврокомиссией новое руководство по платежам вызвало неоднозначную реакцию внутри ЕС. Так, Германия, Венгрия, Италия и Франция в целом одобрили этот план, а представитель Польши заявил, что он не внес юридической ясности, и призвал к дополнительному обсуждению этого вопроса послами ЕС. Некоторых также смутило отсутствие конкретных указаний по открытию счетов в рублях.

«Часы тикают, потому что у многих компаний крайний срок оплаты истекает в конце этого месяца, и если они не заплатят, потоки газа могут быть прекращены. Польша и Болгария уже столкнулись с сокращением своих поставок из-за невыполнения требований России», — резюмирует агентство.

Ранее «Эксперт» писал, что число европейских покупателей российского газа, готовых платить за него рублями в соответствии с требованиями властей РФ, увеличилось до 20.

Европейские страны на протяжении нескольких недель пытаются решить, как им выполнить условие об оплате за российский газ в рублях и не попасть при этом под санкции Евросоюза, введенные после начала спецоперации РФ на Украине. Соглашаясь на предложенный Кремлем механизм оплаты, западноевропейские покупатели, возможно, боятся нарушить рестрикции ЕС, поэтому Россия предприняла шаги для устранения таких опасений. Близкий к «Газпрому» собеседник Bloomberg рассказал, что сделка фактически завершается, как только клиент вносит иностранную валюту на счет «Газпромбанка». Дальнейшая конвертация в рубли происходит автоматически и не требует участия Банка России, который подпадает под санкции Евросоюза.

