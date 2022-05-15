Заявка на прокачку российского газа через Украину снизилась на 3%

Заявка на прокачку российского газа через украинскую газотранспортную систему в воскресенье снизилась на 3,4% по сравнению с показателем субботы, до 62,7 млн кубометров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ).

Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка», сославшись на то, что она находится под контролем российских сил. В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС «Суджа». При этом в «Газпроме» заявили, что перенос всех объемов на эту станцию технологически невозможен, однако все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены. В итоге заявка на прокачку через ГИС «Суджа» на 14 мая выросла до 64,9 млн кубометров, а на 15 мая снизилась до 62,7 млн кубометров, согласно данным ОГТСУ. Заявка через ГИС «Сохрановка» остается на нуле.

Ранее «Эксперт» писал, что транзит в Европу уменьшен на 34%. И так как Украина оставила для перекачки российского газа только один вход, это, как предупреждают в «Газпроме», «существенно снижает надежность газоснабжения Европы». На европейском газовом рынке на российско-украинские газовые баталии отреагировали пока без особого ажиотажа. Спотовые цены поднялись в среднем лишь на 4%. Правда, надо заметить, что ценовой уровень и так слишком высок, стабильно превышая в этом году коридор в $1000-1100 за 1 тыс. кубов.