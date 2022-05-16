Америка столкнулась с проблемой на два триллиона долларов

Для выполнения Соединенными Штатами задачи по безуглеродной выработке электроэнергии к 2035-му и перехода к чистой экономике – к 2050 году с учетом резкого роста популярности электромобилей и перехода на возобновляемые источники энергии необходимы громадные инвестиции в устаревшие линии электропередач (ЛЭП) и строительство тысяч километров новых линий. По оценкам экономистов, астрономические затраты могут достичь 2 триллионов долларов.

Энергосистема Соединенных Штатов устарела, износилась и уже давно работает с большим напряжением, что приводит к росту аварий. Не благоприятствует энергетикам в последние годы и погода со все более частыми аномальными морозами зимой и не менее аномальными волнами жары летом, как та, что пришла сейчас в Техас и испытывает на прочность энергетическую систему штата. Не удивительно, что «ЧП» и отключения в США происходят все чаще. Причем, специалисты сходятся во мнении, что с каждым годом количество аварий в энергосистеме США будет только увеличиваться.

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Дисбаланс между спросом и предложением электроэнергии тоже быстро увеличивается. Операторы электросетей почти во всех американских штатах предупреждают о стремительном ухудшении ситуации с приближением лета. Например, на прошлой неделе пришло тревожное сообщение из Калифорнии. Во избежание отключений электроэнергии штату потребуется в летние месяцы значительно больше электроэнергии, чем обычно.

Если энергетики уже сейчас предупреждают, что они не могут справиться с ростом спроса на электроэнергию, то трудно представить, что они будут говорить, когда львиная доля электроэнергии будет вырабатываться из возобновляемых источников энергии, как планируют в администрации президента Байдена? Опять же все аналитики и экономисты сходятся во мнении, что для того, чтобы избежать катастрофы общенациональных масштабов, потребуются громадные вложения в энергетику.

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Например, по сценарию Е+, по которому к 2050 году все автомобили в США должны работать на электричестве, потребуется, по расчетам экономистов Принстонского университета, 360 млрд долларов инвестиций в энергетику до 2030 года и еще 2,4 трлн долларов в последующие два десятилетия.

Ситуация осложняется еще и тем, что не все решают даже такие астрономические деньги. У США на данный момент отсутствует национальная стратегия, которая бы четко расписывала конкретные задачи исполнителей: политиков, штатов, федеральных управлений и ведомств, операторов электросетей и коммунальщиков при подготовке к эпохальным переменам.

«У нас до сих пор нет ответственных лиц»,- объясняет не менее серьезную, чем деньги, организационную проблему на общенациональном уровне президент консалтинговой компании Grid Strategies LLC Роб Грамлих.

Регуляционный «кошмар» значительно осложняет инвестиции в энергосистему. Это может замедлить процесс перестройки энергетической инфраструктуры и сорвать выполнение задач по переходу к чистой энергетике.

«Большая часть энергосистемы страны устарела,- говорится в прошлогоднем отчете Американского общества гражданских инженеров (ASCE).- Некоторым компонентам уже больше века при том, что (по нормам) им установлен срок годности в 50 лет. К этому сроку сейчас уже приблизились 70% ЛЭП».

Увеличение пропускной способности электросетей в 2-5 раз и инвестиции в размере 2,4 трлн долларов представляют очень трудные задачи при отсутствии координации усилий на региональном и национальном уровнях и множестве бюрократических проволочек. Достаточно сказать, что только на выделение и оформление площадок под строительство новых электросетей может уйти лет десять, не меньше. Естественно, задача обнуления углеродных выбросов при производстве электроэнергии к 2035 году будет сорвана. Подобные проблемы бюрократического характера можно перечислять долго.

«Мы можем отправлять на Марс марсоходы,- признал в марте на энергетической конференции в Хьюстоне спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри, - но не можем отправить электрон из Нью-Йорка в Калифорнию».