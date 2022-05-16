Архангельский ЦБК установит отечественную турбину стоимостью 1,4 млрд рублей

В рамках программы модернизации предприятия Архангельский ЦБК заменит уже вторую турбоустановку.

АО «Архангельский ЦБК» и АО «РОТЕК» подписали контракт о поставке второй паровой турбины мощностью 30 МВт. Современная турбина ПР-30 производства Уральского турбинного завода будет оборудована системой предиктивной аналитики «ПРАНА», которую разработал и внедряет подрядчик.

Как говорится в сообщении компании, соглашение заключено в рамках программы модернизации энергосистемы предприятия. Новая турбина стоимостью 1,4 млрд руб. заменит устаревшую турбоустановку той же мощности. В текущей экономической ситуации и в условиях ограниченного импорта возможность контролировать состояние энергетического оборудования, прогнозировать график покупки запчастей и предупреждать крупные аварии приобретает решающее значение в сохранении надёжности энергосистем, подчеркнули в АЦБК.

Запуск второй турбины запланировал на 2024 год. «Ввод в эксплуатацию современного оборудования позволит повысить надёжность и эффективность энергоснабжения предприятия, даст выраженный экологический эффект, минимизирует простои, а также позволит оптимизировать сервисный фонд», – говорится в сообщении комбината. Общая стоимость проекта с учетом работ составит порядка 3 млрд руб.

Архангельский ЦБК основан в 1940 году. Является одним из ведущих российских лесохимических предприятий. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы.

Компания «РОТЕК» основана в 2010 году. Специализируется на проектировании и возведении «под ключ» сложных технологических и инфраструктурных объектов, изготовлении, модернизации и обслуживании основного энергетического оборудования.