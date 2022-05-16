АвтоВАЗ сохранит модельный ряд Renault и локализует кроссовер Duster под брендом Lada

АвтоВАЗ с соглашения Renault, которая передала в госсобственность РФ 68%-процентную долю в автоконцерне и 100% акций столичного завода, сохранит весь модельный ряд французского производителя.

Об этом в эфире канала «Россия 24» сообщил директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак.

«С компанией Renault достигнута договоренность о сохранении всей действующей линейки автомобилей АвтоВАЗа с возможностью развития продуктов и освоения новых продуктов в соответствии с планами, которые у "АвтоВАЗа" уже существовали», — заявил Пак.

По словам чиновника, новый менеджмент АвтоВАЗа вскоре представит стратегию развития компании с учетом достигнутых договоренностей.

«Отдельно хочу сказать о возможности производства на АвтоВАЗе автомобилей Renault Duster, но под брендом Lada — об этом тоже договоренность с компанией Renault достигнута. Модель будет освоена на производстве в Тольятти», — рассказал чиновник.

Ранее «Эксперт» писал о том, что московский завод Renault был передан на баланс города с перспективой выпуска автомобилей, в том числе электрокаров, под брендом «Москвич». По мнению Пака, «это прекрасная новость».

Глава департамента автопрома Минпромторга сообщил также, что сейчас идет поиск альтернативных направлений импорта автокомпонентов в Россию. «Например, мы рассматриваем поставщиков, которые находятся в Китае, Турции, Иране и других странах, которые не вводили санкции в отношении нашей страны», — уточнил Пак.